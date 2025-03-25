台灣燈會3D浮空投影許願樹 勇奪2025美國繆思設計大獎金獎

由財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）與美之光科技、山兀設計共同合作的2025台灣燈會「3D浮空投影許願樹」獲得今年度美國謬思設計獎（Muse Design Awards）概念設計-展覽與活動（Conceptual Design- Exhibition & Events）類別金獎。美國繆思設計大獎為全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，此次獲獎也顯示對資策會設計美學與創新能力的高度肯定。

資策會數轉院不斷透過國際級活動全力展現文化科技之創新，成為國際亮點。延續2024年台灣燈會在台南打造復刻的「全美戲院」後，再度發揮互動體驗設計專業，在2025台灣燈會「全球燈匯主題燈-聚光千匯」導入3D浮空投影技術，打造虛實互動體驗，為期11天的展期共創下千萬國內外體驗人次，也是台灣燈會的重要亮點。

此項展示係由數轉院的「未來體驗創新實驗室（FEEL LAB）」提供體驗設計及技術驗測，綜合考量光線環境塑造、觀賞角度及互動效果等，經過多次實驗室校調及負載壓力測試，最終成功呈現完美的沉浸式體驗，以「光的交匯」向世界展示文化與科技結合的創新設計。

美國繆思設計大獎由歷史悠久的國際獎項協會（International Awards Associate ，IAA）主辦，以發掘全球設計謬思為宗旨，每年嚴格的評分標準，吸引眾多來自全球各地優秀的設計作品參賽。據統計，2024年共收到來自全球一百一十二個國家、超過十萬份的參賽作品，並由逾兩百位專業評審進行遴選，可謂最具影響力的設計類國際獎項之一。主辦單位認為《光的交匯》不僅是視覺的盛宴，更是文化和創新的燈塔，象徵著團結、希望與發展，展現出傳統與未來的璀璨融合。

資策會數轉院院長林玉凡表示：「舉凡國際燈節、宗教慶典、文化藝術展演等，皆為台灣寶貴的文化資產，也是台灣軟實力的展現，導入AI、5G、沉浸式科技等數位元素之後，讓參與文化科技體驗的民眾感受到科技不再遙遠，透過互動體驗設計將軟硬體整合起來，提供民眾新穎又有趣的體驗。感謝國際評審團的青睞，使得數轉院在文化科技領域的設計與技術再次獲得國際獎項之肯定。」