網友打卡的超萌「招財貓最中餅」在哪？想吃手刀衝這間

看到別人打卡的超萌「招財貓最中餅」哪裡才有？原來這是鄰近捷運東門站的「榕錦時光園區」裡的「臺虎居餃屋」，即日起至4月13日止的櫻花祭活動當中的限量甜點，整個活動期間限量100份，想嚐鮮的話，恐怕真的得要手刀衝。

「臺虎居餃屋」自2022年底開幕以來，便主打在臺灣就能享受的日式餐飲體驗，老屋改建而成的空間更是日式氛圍滿點。今年同樣延續了去年人氣爆棚的「櫻祭り」，帶著全新的限定酒水、餐食和周邊商品登場，舉辦屬於「臺虎居餃屋」自己的櫻花祭典。

在一系列限定酒水和美食中，以「招財貓最中餅」最受矚目，內餡是紅豆泥和手工白玉糰子，生動可愛的造型，真的讓人不打卡不行；由於數量真的太有限，建議列入必點清單。想吃點小食的朋友，可以試試「炙燒明太子馬鈴薯」，酥炸的馬鈴薯搭配炙燒明太子美乃滋，口感香脆又帶點明太子的鹹香甘甜，配酒絕不膩口。

喜歡肉食主義的饕客，不可錯過「厚切豬排三明治」，鬆軟的土司稍微烤過夾著厚切的豬里肌，表層的酥脆外皮搭配豬排美乃滋，層次豐富、滋味飽滿。在粉紅春櫻之下加上溫泉蛋的「吻仔魚温玉烏龍麵」，是另一大亮點，香氣四溢的吻仔魚搭配烏龍麵，再拌入明太子美乃滋與溫泉蛋，在溫潤中帶著迷人鹹香，溫柔地喚醒味蕾。

在飲品方面，臺虎「櫻紅．櫻花白桃艾爾」具有輕柔的櫻花香氣與白桃果香，帶來迷人的春日微醺體驗；活動期間消費「櫻紅．櫻花白桃艾爾」，還有機會獲得隱藏版的「櫻花老虎杯緣子」，數量有限，送完為止。此外，各式調酒也很精彩。「トマト美梅」結合了威士忌、梅酒，加上白桃烏龍以及澄清番茄汁，口感清新又充滿層次。「就紫蘇勾咿」使用了紫蘇琴酒、清酒和梔子花綠茶，以草本及白花香氣為主軸，最後用楊桃的鹹甜回甘連接了整杯酒的風味，滋味妙不可言。

在無酒精調飲部分，「跳進～鳳紅泡泡荔」在荔枝紅茶和鳳梨汁中加入微酸的黑森林莓果與通寧水，在清爽氣泡中帶著甜美，讓人一口接一口。除了美食和飲品，這次臺虎櫻花祭還推出了兩款超可愛的限量週邊商品。你可穿上微醺趴在櫻花樹下休息的老虎造型T-shirt，或是帶走一個可愛的櫻花老虎胸針，無論是當作紀念，還是送禮，都是充滿春天氛圍的可愛小物。

活動期間消費滿1000元，就能獲得一點，消費滿2000元即可獲得兩點，點數越多，驚喜越大。累積5點，就能兌換「小杯臺虎生啤酒」；10點更能享有整個5月份 「VIP 餃餃者9折優惠」。而且每當消費滿1000元、2000元、3500元，還能有機會抽中 Sakura獎的臺虎週邊商品小禮物。4月12日（六）20:00至23:00，「臺虎居餃屋」邀請2位 DJ ，一同舉辦微醺派對，讓饕客在音樂的陪伴下，感受春天的浪漫與美味。

■臺虎居餃屋：

．地址：臺北市大安區金華街155號 ．電話：（02）2391-0150 ．營業時間： 週一 / 16:00～23:30 週二～四 / 12:00～23:30 （平日可預約） 週五、六 / 11:00～00:30 週日 / 11:00～23:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康