Klook全新上架18台日本觀光列車 限時優惠95折

旅遊電商平台Klook全新上架18台日本景觀列車，包含「由布院之森」、「阿蘇男孩」、直達「名偵探柯南」故鄉鳥取縣的「超級白兔號」等，透過Klook獨家提前90天預購避開搶票壓力，還可自由選位，即日起至4月6日止，輸入優惠碼「NEWJPTRAIN」，還可享全景觀列車95折優惠，限量發送用完為止。

夢幻翡翠綠車身搭配典雅木質內裝的「由布院之森」，從福岡博多站出發，沿途穿越群山與溪谷，駛向九州最美溫泉鄉「由布院」，途中還能從車窗一覽隱藏於山間的慈恩瀑布，透過Klook獨家選位服務，旅客可預訂沉浸式森林主題車廂、慈恩瀑布側座位，甚至搶先選擇列車前排觀景座位，享受廣闊視野與無與倫比的鐵道風光，並於列車內品味當地特色美食與飲品。

「阿蘇男孩」行駛於熊本站與宮地站之間，途經壯麗的阿蘇火山地區，車廂內以可愛狗狗小黑（KURO）為主題，營造童趣氛圍，更設有親子座位、遊戲球池等，為家庭旅客打造最貼心的乘車體驗。此外，旅客還能在車上品嚐「小黑便當」，用九州特有的赤牛為主食材，搭配阿蘇產的越光米，讓大人小孩都能享受視覺和味覺的雙重饗宴。

九州最具魅力的觀光列車「雙星4047」，目前由Klook作為官方唯一合作上架的旅遊平台，獨家提供旅客預訂服務，其因行駛於佐賀縣與長崎縣兩大九州觀光「明星」聖地之間，因而命名為「雙星」。列車外觀如珍珠般明亮，內部則以奢華木質裝飾打造高雅氛圍，旅客可透過寬敞景觀窗，欣賞有明海與大村灣的壯闊美景。

「超級白兔號」從京都直奔「名偵探柯南」的故鄉鳥取縣，全程僅需約3小時。為慶祝「名偵探柯南」連載30周年，且「超級白兔號」也剛好開通30年，官方更於2023年至2025年特別推出期間限定「超級白兔名偵探柯南號」，列車內處處可見柯南主題裝飾，打造沉浸式鐵道體驗，絕對是粉絲朝聖之旅必搭列車。

「坐 A 列車去吧」擁有濃厚復古氛圍，Klook更為官網外唯一販售平台，以爵士經典曲目「Take the ‘A’ Train」命名的觀光列車，採用黑金配色與音樂元素，營造懷舊優雅的車廂氛圍，旅客可透過大面積景觀窗欣賞熊本至三角港沿岸的壯麗風光，並在車內爵士酒吧品嚐天草特產凸頂柑調製的調酒和其他飲品，享受一場獨特的鐵道體驗。

Klook表示，Klook目前提供超過20款景觀列車預訂，更是唯一販售「雙星4047」等5台熱門列車的旅遊平台，成為覆蓋最完整的景觀列車預訂平台。旅客不僅可透過Klook獨家提前90天預購避開搶票壓力，還能自由選位如特色車廂、景觀座位，並支援中文介面與LINE Pay等多元付款方式，即日起至4月6日輸入優惠碼「NEWJPTRAIN」，可享全景觀列車95折優惠，限量發送用完為止，詳情可至官網（https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/jp-scenic-trains/）查詢。

Klook說，除提供旅客景觀列車95折優惠外，也推出銀行專屬優惠，即日起至4月30日，刷國泰世華CUBE卡使用限量優惠碼「CUBEJP700」，日本精選飯店享85折，切換「日本賞」權益最高再獲得5%回饋。