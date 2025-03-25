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星宇攜手Gogoro推聯名旗艦車款 全台首批限量200組

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
全台首批限量200組，Gogoro x STARLUX聯名車款震撼登場，售價13萬6980元。圖／星宇航空提供
全台首批限量200組，Gogoro x STARLUX聯名車款震撼登場，售價13萬6980元。圖／星宇航空提供

星宇航空與電動機車品牌Gogoro攜手合作，推出聯名旗艦車款「Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版」，除了車輛，還有同色車聯名安全帽、聯名皮革卡套及飛行夾克，另加碼抽破萬星宇航空哩程，今天起正式開賣，全台首批限量200組，售價13萬6980元。

Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版，包含Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版車輛、同車色聯名安全帽乙頂、Gogoro x STARLUX聯名皮革卡套乙個與聯名飛行夾克乙件，並加碼抽破萬星宇航空哩程，今起全台首批限量200組正式開賣，售價13萬6980元，全台Gogoro指定門市皆提供實車展示。

星宇航空董事長張國煒也深度參與聯名設計，聯名車款靈感源自星宇航空的標誌性大地金色，並融入「貼地飛行」概念，透過機艙元素與Avionic航空儀表主題，營造沉浸式騎乘氛圍；而車名「Starwalker」則源自星宇航空的無線電通訊呼號，象徵無限探索精神，鼓勵騎士勇敢突破界限。

細節設計上也向飛行器致敬，10.25吋彩色數位儀表模擬機艙視覺與聽覺效果；車身刻印車款動力數據，展現濃厚科技感；飛旋踏板採用機身警示塗裝，呼應航空安全標示；車尾則融合星宇航空飛機塗裝條紋與聯名Logo，進一步強化辨識度；為提升舒適度，坐墊選用頂級皮革止滑材質，提供穩定的乘坐表現。

張國煒表示，Gogoro Pulse的設計就像飛行器般精準掌控氣流，這次的合作堪稱速度與科技的完美結合，親自試乘後，感受到飽滿的扭力輸出與類跑車般的推進力，輕輕一催，就能感受到飛機起飛時的瞬間推背感。

張國煒指出，車款採用Aeroforce空氣力學設計，以飛行器級超低風阻概念打造流線車身，確保穩定動力輸出與高效散熱。底盤搭載NACA翼型空氣導流技術，讓氣流精準流動，帶來更順暢的移動感受。

星宇航空董事長張國煒參與聯名設計，體現飛行美學的日常化演繹。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒參與聯名設計，體現飛行美學的日常化演繹。圖／星宇航空提供
聯名飛行夾克靈感來自機長制服，融合飛行織帶及標章細節，實用性與精緻質感。圖／星宇航空提供
聯名飛行夾克靈感來自機長制服，融合飛行織帶及標章細節，實用性與精緻質感。圖／星宇航空提供
坐墊選用頂級皮革止滑材質，提升乘坐舒適度。圖／星宇航空提供
坐墊選用頂級皮革止滑材質，提升乘坐舒適度。圖／星宇航空提供
Gogoro x STARLUX Starwalker Edition聯名套組包含同車色聯名安全帽乙頂、Gogoro x STARLUX聯名皮革卡套乙個與聯名飛行夾克乙件。圖／星宇航空提供
Gogoro x STARLUX Starwalker Edition聯名套組包含同車色聯名安全帽乙頂、Gogoro x STARLUX聯名皮革卡套乙個與聯名飛行夾克乙件。圖／星宇航空提供
10.25吋彩色數位儀表模擬機艙視覺與聽覺效果，體現航空工藝的精髓。圖／星宇航空提供
10.25吋彩色數位儀表模擬機艙視覺與聽覺效果，體現航空工藝的精髓。圖／星宇航空提供

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