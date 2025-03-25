百位設計師瘋推這款春夏必試刷染技術 讓髮色高級感爆棚

你受夠千篇一律的檯燈了嗎？想盡辦法要讓個人空間看起來有趣一點，加上一堆裝飾、公仔或靜態玩偶，卻總覺得缺了點什麼嗎？死氣沉沉的燈光、即便加了護眼功能，也只是讓雙眼舒服，卻無法讓桌面更有趣──「擺脫無聊」，意外成為網友在設計個人空間時的潛在需求。

2025-03-25 13:04