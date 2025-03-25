百位設計師瘋推這款春夏必試刷染技術 讓髮色高級感爆棚

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聯合新聞網／ 有你共創
圖片一：NAKANO中野製藥活動圓滿完成 圖／NAKANO中野製藥提供
圖片一：NAKANO中野製藥活動圓滿完成 圖／NAKANO中野製藥提供

NAKANO中野製藥」來自日本京都，並且為日本製藥規格最高等級專業髮品，於2025年開春即重磅舉辦大型設計師髮型秀，現場來自北、中、南上百位設計師到場一同共襄盛舉，透過原創Sieg髮廊木村老師親手教學，並現場讓設計師們近距離學習高熱度話題的「小香風漸層手刷染」，將歐美風時尚髮型展現的淋漓盡致！

現場木村老師使用「NAKANO中野製藥」染膏，透過日本製藥等級染膏的產品力完美打造有如藝術品般的歐美風髮型風格，歐美時尚將席捲風潮。

圖片二：小香風漸層手刷染 圖／NAKANO中野製藥提供
圖片二：小香風漸層手刷染 圖／NAKANO中野製藥提供

圖片三：百位設計師推薦 圖／NAKANO中野製藥提供
圖片三：百位設計師推薦 圖／NAKANO中野製藥提供

「NAKANO中野製藥」於日本京都已有67年歷史，並為日本NO.1專業髮品，一直以來NAKANO中野製藥全系列產品皆以製藥等級規格打造專業髮品，NAKANO中野製藥染膏使用上安心、安全，並且染後不傷髮、不乾澀，並能讓髮色持久，維持高質感光澤髮色，如同時搭配白金新生療程，更能將染後的頭髮保持健康柔順，讓顧客在家也能輕鬆打造完美髮型，讓自信與美融入您的生活。

圖片四：NAKANO中野製藥專業髮品 圖／NAKANO中野製藥提供
圖片四：NAKANO中野製藥專業髮品 圖／NAKANO中野製藥提供

全台愛美人士的絕佳選擇，「NAKANO中野製藥」正與北、中、南各地沙龍緊密合作，由忠義國際通商股份有限公司獨家代理，引進日本NO.1髮品，受到全台眾多頂尖髮型師一致推薦。來自日本京都的「NAKANO中野製藥」染膏及白金新生療程，讓每一位追求美髮極致的消費者，都能與設計師攜手打造亮麗髮型。想了解更多產品資訊與專業建議，請造訪「官方網站」，或撥打(02) 2986-0536與忠義國際通商業務部聯繫，進一步體驗來自日本的美髮奇蹟。

日本 設計師 髮型

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