6款麥塊公仔、週邊帶回家！麥當勞「麥塊套餐」登場

熱門遊戲《Minecraft》即將於4月2日在台上映真人版電影。麥當勞與「MINECRAFT麥塊電影」聯名合作，自3月26日起推出「麥塊電影聯名特餐」，隨餐搭配麥塊公仔盲盒及角色SKIN兌換卡，全套6款造型。另外還有期間限定的「地獄之焰沾醬」、網路訂餐送苦力怕公仔、買套餐送麥塊歷險記讀本等不同活動。

麥當勞於3月26日推出「麥塊電影聯名特餐」，共有10塊／6塊麥克鷄塊組合，搭配38元飲品、薯條（中），每套各為269、229元。套餐可選擇原味麥克鷄塊，或是限時回歸的「辣味麥克鷄塊」，搭配期間限定推出的「地獄之焰」沾醬。同時從冷飲杯到辣味麥克鷄塊外盒，都加入遊戲像素元素，更添主題性。

每份聯名特餐均包含一款「麥塊公仔盲盒」及「角色SKIN兌換卡」。盲盒全套6款，包括大鳥姊姊鞘翅、漢堡神偷殭屍、薯條頭盔、奶昔大哥龍蛋、蘇打藥水及大麥克方塊等角色，每款角色皆採像素造型設計，隨機出貨。玩家也可掃描角色SKIN兌換卡的QR Code，在遊戲中兌換對應角色的虛擬造型。實現線上與線下的雙重互動。

3月26日至4月30日期間，購買任一Happy Meal麥麥盒四件組，即可獲得Minecraft《麥塊歷險記》主題讀本，內容涵蓋《Minecraft》的經典場景與冒險故事，送完為止。麥麥盒的外盒也化身人氣角色「苦力怕」。掃描QR code也可免費體驗《Minecraft》。