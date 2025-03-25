快訊

我是台灣孩子！陸配亞亞老公全台語控訴：難道要我走？

他買高股息「3大天王」月領9萬當房貸現金流 網讚最強防禦手段

大罷免延燒…花蓮縣府遭控「查水表」 檢依違反選罷法兵分四路搜索調查

6款麥塊公仔、週邊帶回家！麥當勞「麥塊套餐」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
歡樂送網路訂餐單筆消費滿429元，即可獲得人氣角色「苦力怕」公仔1隻。圖／麥當勞提供
歡樂送網路訂餐單筆消費滿429元，即可獲得人氣角色「苦力怕」公仔1隻。圖／麥當勞提供

熱門遊戲《Minecraft》即將於4月2日在台上映真人版電影。麥當勞與「MINECRAFT麥塊電影」聯名合作，自3月26日起推出「麥塊電影聯名特餐」，隨餐搭配麥塊公仔盲盒及角色SKIN兌換卡，全套6款造型。另外還有期間限定的「地獄之焰沾醬」、網路訂餐送苦力怕公仔、買套餐送麥塊歷險記讀本等不同活動。

麥當勞於3月26日推出「麥塊電影聯名特餐」，共有10塊／6塊麥克鷄塊組合，搭配38元飲品、薯條（中），每套各為269、229元。套餐可選擇原味麥克鷄塊，或是限時回歸的「辣味麥克鷄塊」，搭配期間限定推出的「地獄之焰」沾醬。同時從冷飲杯到辣味麥克鷄塊外盒，都加入遊戲像素元素，更添主題性。

每份聯名特餐均包含一款「麥塊公仔盲盒」及「角色SKIN兌換卡」。盲盒全套6款，包括大鳥姊姊鞘翅、漢堡神偷殭屍、薯條頭盔、奶昔大哥龍蛋、蘇打藥水及大麥克方塊等角色，每款角色皆採像素造型設計，隨機出貨。玩家也可掃描角色SKIN兌換卡的QR Code，在遊戲中兌換對應角色的虛擬造型。實現線上與線下的雙重互動。

3月26日至4月30日期間，購買任一Happy Meal麥麥盒四件組，即可獲得Minecraft《麥塊歷險記》主題讀本，內容涵蓋《Minecraft》的經典場景與冒險故事，送完為止。麥麥盒的外盒也化身人氣角色「苦力怕」。掃描QR code也可免費體驗《Minecraft》。

3月26日起，歡樂送網路訂餐單筆消費滿429元，即可獲得人氣角色「苦力怕」公仔1隻，送完為止。3月27日至4月2日期間，麥當勞APP推出2波抽獎活動。會員使用嚐鮮券，購買10塊麥克鷄塊（原味或辣味）搭配任一配餐，可享受折扣10元，同時有機會抽中獨家「麥塊聯名帽T」（共100名）。另外使用M points兌換指定套餐，除享點數優惠，也有機會抽中限量麥塊聯名袋襪組（共100名）。

「麥塊電影聯名特餐」隨餐搭配麥塊公仔盲盒及角色SKIN兌換卡，共有6款造型。圖／麥當勞提供
「麥塊電影聯名特餐」隨餐搭配麥塊公仔盲盒及角色SKIN兌換卡，共有6款造型。圖／麥當勞提供
麥當勞與「MINECRAFT麥塊電影」聯名合作，自3月26日起推出「麥塊電影聯名特餐」。圖／麥當勞提供
麥當勞與「MINECRAFT麥塊電影」聯名合作，自3月26日起推出「麥塊電影聯名特餐」。圖／麥當勞提供
參與活動任務，有機會抽中麥塊聯名帽T、麥塊聯名袋襪組限量周邊商品。圖／麥當勞提供
參與活動任務，有機會抽中麥塊聯名帽T、麥塊聯名袋襪組限量周邊商品。圖／麥當勞提供
購買Happy Meal麥麥盒四件組，可獲得Minecraft《麥塊歷險記》主題讀本。圖／麥當勞提供
購買Happy Meal麥麥盒四件組，可獲得Minecraft《麥塊歷險記》主題讀本。圖／麥當勞提供

Minecraft 套餐 麥當勞

延伸閱讀

速食超省錢密技！ 麥當勞APP、肯德基皆享買一送一　必勝客隱藏代碼爽吃99元套餐

用「2美元」擠下麥當勞、星巴克 路邊飲料攤憑什麼翻身全球餐飲店王

今天開賣！ 「麥當勞甜心卡」實體卡+數位版怎麼用？ 綁定攻略快看

酷洛米生日蛋糕 小學生崇拜！ 85℃聯手三麗鷗「KUROMI & 布丁狗」蛋糕可愛爆表 吃完DIY變身公仔收納盒

相關新聞

南港LaLaport 四天吸引逾20萬人湧入 網友點評優缺點

台北首間LaLaport南港3月20日開幕，成為人潮與討論話題度最高的新商場，台灣三井不動產估計，開幕四天已吸引超過20...

6款麥塊公仔、週邊帶回家！麥當勞「麥塊套餐」登場

熱門遊戲《Minecraft》即將於4月2日在台上映真人版電影。麥當勞與「MINECRAFT麥塊電影」聯名合作，自3月2...

JENNIE獻出第一次紐約街頭外景！率性代言CHANEL 25包

香奈兒（CHANEL）於今年一月率先宣布由潮流與音樂指標歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）為全新CHANEL 25包款形象...

有你共創佈局日本！ 併購 kibidango 群募平台開創跨境新局

亞洲跨境全通路服務商有你共創 uniicreative 正式宣布完成對日本知名群眾募資平台 kibidango 的策略性投資，並將其納入旗下，成為日本子公司。這項併購不僅是有你共創邁向國際市場的重要一步，更象徵著亞洲創意產業即將開啟跨境群募與品牌孵化的嶄新格局。未來，雙方將透過資源整合與市場優勢互補，共同推動日本與亞洲市場的創新提案與品牌發展。

只到4月6日 吉卜力閉展倒數

「Animage雜誌和吉卜力展」在華山1914文創園區展出，帶領觀眾重返日本動畫的黃金年代，內容包含「風之谷」、「天空之...

禾聯家電攜手中信兄弟 公益助攻偏鄉棒球 將推聯名家電

台灣智慧家電品牌禾聯家電宣布與中華職棒中信兄弟合作，啟動儀式特別邀請中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青親臨站台，共創職棒與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。