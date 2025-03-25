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南港LaLaport 四天吸引逾20萬人湧入 網友點評優缺點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
南港LaLaport開幕後成為人潮與討論話題度最高的新商場。本報資料照片
南港LaLaport開幕後成為人潮與討論話題度最高的新商場。本報資料照片

台北首間LaLaport南港3月20日開幕，成為人潮與討論話題度最高的新商場，台灣三井不動產估計，開幕四天已吸引超過20萬人次前往。網友打趣形容，以前的南港是CITYLINK，現在的南港是LaLaport；以前汐止人逛遠雄，現在汐止人逛LaLaport，也拍下其他商場人潮對比顯得空曠的畫面。

南港LaLaport開幕後，美食街可說是一級戰區，各時段都人潮洶湧，而且不只一處美食街，分別在地下一樓、五樓打造兩處美食街，全館餐飲佔比達3成，選擇相當豐富，但吃飯可能需要點耐心，排隊熱門店像是林聰明沙鍋魚頭、販售鰻魚飯的「鰻鰻EXPRESS 」、鐵板漢堡排等，尖峰時段排隊等餐的時間可能需花費一個小時。

台灣三井指出，餐飲一直是我們的強項，開幕為了餐飲前來的顧客居多，以及還有為了首度展店的物販品牌特別而來，觀察提袋率都在平均表現水準之上，首度在台北市登場的日本超市LOPIA「生意非常不錯！」。目前南港LaLaport餐飲還有主題餐廳因瓦斯審查要晚點才能開。

綜觀南港LaLaport開幕以來的在社群裡的評價，其實仍有不少網友反映「台灣百貨與三井體系的品牌重複率高，就只是換個地方逛街」、「大部分都是日系品牌，逛來逛去都差不多，不如去日本買還比較便宜」、「品牌陣容還沒完全Ready就開幕有點失望」，也因為部分品牌仍在施工裝潢中，被指出「逛街現場有裝潢味，過敏人受不了」。

擁有4.7萬坪營業面積、300家品牌陣容的南港LaLaport，每家品牌店型風格可以完整呈現，商品也最齊全，加上寬敞的走道平均有3米以上，寬敞度是百貨走道的倍數，讓逛街體驗感更有餘裕、呼吸感，而且每層樓公共區域廣設座椅休憩區，被形容是「陪逛男友、老公的最佳寄物處」。另外，也因為LaLaport設定為全客層的購物中心，廣設親子廁所都是被民眾讚許的地方。

這次也導入許多台灣初展店潮牌，像是「graniph」、「9090」、「MARK GONZALES」、「petit main」、「LAKOLE楽好楽」、「comcoca」，以及韓系品牌選貨店「NONSPACE」，都是開幕後吸引年輕族群、潮世代前來的大亮點，這裡集結日、韓潮流品牌，網友說「對愛穿搭的人來說真的很快樂」。

南港LaLaport分別在地下一樓、五樓設置美食街，餐飲選項豐富。記者江佩君／攝影
南港LaLaport分別在地下一樓、五樓設置美食街，餐飲選項豐富。記者江佩君／攝影
南港LaLaport寬敞的購物空間，讓逛街體驗更有餘裕。記者江佩君／攝影
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來自日本的「9090」首登台，是南港LaLaport人氣店之一。記者江佩君／攝影
來自日本的「9090」首登台，是南港LaLaport人氣店之一。記者江佩君／攝影
韓系品牌選貨店「NONSPACE」是南港LaLaport人氣店之一。記者江佩君／攝影
韓系品牌選貨店「NONSPACE」是南港LaLaport人氣店之一。記者江佩君／攝影

LaLaport 品牌 日本 百貨

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