快訊

陸配「亞亞」居留期限剩最後一天 發一封信聲明：留台爭取應有權利

美股早盤／川普對等關稅留餘地？道指勁漲455點 特斯拉漲5%

禾聯家電攜手中信兄弟 公益助攻偏鄉棒球 將推聯名家電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中信兄弟特別致贈特製「禾聯家電」球衣，象徵雙方未來緊密的合作關係。圖／禾聯家電提供
中信兄弟特別致贈特製「禾聯家電」球衣，象徵雙方未來緊密的合作關係。圖／禾聯家電提供

台灣智慧家電品牌禾聯家電宣布與中華職棒中信兄弟合作，啟動儀式特別邀請中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青親臨站台，共創職棒與家電跨界合作新篇章。

禾聯家電長期支持國內體育，曾贊助柔道、桌球、馬拉松等賽事，並冠名贊助新北棒球隊，積極推動基層棒球發展。此次與深耕職棒多年的中信兄弟合作，雙方秉持ESG永續發展精神，共同為棒球運動傳承貢獻心力。

禾聯碩董事長蔡柏毅表示：「期待透過這次跨界合作，為棒球迷帶來全新體驗，也為台灣體育發展盡一份心力。」中信兄弟母公司中國信託育樂副董事長高英傑則表示：「感謝禾聯家電的支持，期待未來激發更多創意合作，帶給球迷更豐富的體驗。」

禾聯家電更與中信兄弟攜手啟動「禾WIN小聯盟棒球盃」，提供偏鄉少棒及原住民學童更多比賽機會與資源，透過企業力量扶植基層棒球發展。

此次合作涵蓋球員球衣贊助、球場廣告，並將舉辦「禾聯HERAN × 中信兄弟球迷日」，拉近品牌與棒球迷間的距離。雙方也將打造「夢幻聯名家電」，結合球隊吉祥物、經典配色與棒球元素，讓棒球迷在日常生活中也能感受球賽熱血氛圍。

除棒球領域外，禾聯家電也將與中信兄弟旗下電競戰隊「中信飛牡蠣」合作，擴展年輕市場，更計畫推出電競專用顯示器，提供電競玩家更沉浸的視覺體驗。

（左起）禾聯碩營業總經理洪堯鴻、總經理林欽宏、董事長蔡柏毅、中國信託育樂副董事長高英傑、中信兄弟隊長王威晨、副隊長呂彥青。圖／禾聯家電提供
（左起）禾聯碩營業總經理洪堯鴻、總經理林欽宏、董事長蔡柏毅、中國信託育樂副董事長高英傑、中信兄弟隊長王威晨、副隊長呂彥青。圖／禾聯家電提供
中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青親臨站台。圖／禾聯家電提供
中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青親臨站台。圖／禾聯家電提供

中信 兄弟 品牌

延伸閱讀

中職／新版計時規定影響小 是否比照美職呂彥青有不同看法

現身竹市台日少棒賽開幕晚宴 高虹安：棒球讓台日交流更密切

棒球／曾想過加盟中職 陳偉殷因選秀這點卻步

接見總冠軍中信兄弟 總統：運動部掛牌壯大棒球產業

相關新聞

禾聯家電攜手中信兄弟 公益助攻偏鄉棒球 將推聯名家電

台灣智慧家電品牌禾聯家電宣布與中華職棒中信兄弟合作，啟動儀式特別邀請中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青親臨站台，共創職棒與...

不只潮還很專業！AirPods Max將支援保真壓縮音訊

潮流風格與專業混音不再需要二選一，下個月，AirPods Max將成為唯一支援「個人化空間音訊」創作與混音，並支援頭部追...

三星推全新Odyssey電競系列 首款裸視3D螢幕效果超逼真

三星電子宣布主打電競需求的Odyssey系列再添新成員，其中最受矚目的Odyssey 3D運用LFD光場顯示技術，並結合...

上半年美妝最大盛事 新光三越初夏購物節4/2起登場

百貨上半年化妝品購物盛事即將展開，新光三越初夏購物節4月2日起登場，聯手120大化妝品、20大香氛、40大國際名品、50...

用色彩和視覺「聽見」音樂！LV 2025春季男裝膠囊系列

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在男裝創意總監Pharrell Williams的構思下，於路易威登 2...

超可愛！藏壽司「卡娜赫拉醬油碟、購物袋」滿額帶回家

日前推出「卡娜赫拉的小動物」主題扭蛋和限定佈置店的「藏壽司」，將於3月31日和4月7日推出兩波滿額贈活動，消費滿額就可獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。