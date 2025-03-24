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不只潮還很專業！AirPods Max將支援保真壓縮音訊
潮流風格與專業混音不再需要二選一，下個月，AirPods Max將成為唯一支援「個人化空間音訊」創作與混音，並支援頭部追蹤的耳機。全新軟體更新之後，將解鎖24位元、48kHz的保真壓縮音訊與超低延遲音訊，提升音樂製作、電影與遊戲的音訊體驗。而透過隨附的USB-C連接線，音樂創作者能在Logic Pro及其他app中，全程運用AirPods Max完整處理其專業工作流程，以更高音質與更低延遲進行錄音與混音。
此次更新將讓AirPods Max呈現錄音室等級的高音質，保留原始錄音的完整性，為聽眾忠實呈現藝人在錄音室創作的內容。保真壓縮音訊也延伸至「個人化空間音訊」，帶來更精準、無壓縮且沉浸感更強的聆聽體驗，使用者可透過Apple Music享受超過1億首保真壓縮音訊的歌曲。此外，遊戲玩家與直播主也能受益於超低延遲音訊，享有即時回饋與更沉浸的體驗。
這項更新將於4月正式推出，隨著iOS 18.4、iPadOS 18.4與macOS Sequoia 15.4免額外付費的韌體更新形式推出，適用於USB-C充電的AirPods Max。
AirPods Max建議售價17,990元，提供午夜色、星光色、藍色、紫色、橘色，USB-C對3.5公釐音訊連接線也從即日起供貨，售價1,290元，可適用於飛機座位音訊輸出或汽車音響等3.5公釐音訊來源。
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