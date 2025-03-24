快訊

陸配「亞亞」居留期限剩最後一天 發一封信聲明：留台爭取應有權利

美股早盤／川普對等關稅留餘地？道指勁漲455點 特斯拉漲5%

聽新聞
0:00 / 0:00

不只潮還很專業！AirPods Max將支援保真壓縮音訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
AirPods Max將於下個月開始支援保真壓縮音訊與超低延遲音訊。圖／蘋果提供
AirPods Max將於下個月開始支援保真壓縮音訊與超低延遲音訊。圖／蘋果提供

潮流風格與專業混音不再需要二選一，下個月，AirPods Max將成為唯一支援「個人化空間音訊」創作與混音，並支援頭部追蹤的耳機。全新軟體更新之後，將解鎖24位元、48kHz的保真壓縮音訊與超低延遲音訊，提升音樂製作、電影與遊戲的音訊體驗。而透過隨附的USB-C連接線，音樂創作者能在Logic Pro及其他app中，全程運用AirPods Max完整處理其專業工作流程，以更高音質與更低延遲進行錄音與混音。

此次更新將讓AirPods Max呈現錄音室等級的高音質，保留原始錄音的完整性，為聽眾忠實呈現藝人在錄音室創作的內容。保真壓縮音訊也延伸至「個人化空間音訊」，帶來更精準、無壓縮且沉浸感更強的聆聽體驗，使用者可透過Apple Music享受超過1億首保真壓縮音訊的歌曲。此外，遊戲玩家與直播主也能受益於超低延遲音訊，享有即時回饋與更沉浸的體驗。

這項更新將於4月正式推出，隨著iOS 18.4、iPadOS 18.4與macOS Sequoia 15.4免額外付費的韌體更新形式推出，適用於USB-C充電的AirPods Max。

AirPods Max建議售價17,990元，提供午夜色、星光色、藍色、紫色、橘色，USB-C對3.5公釐音訊連接線也從即日起供貨，售價1,290元，可適用於飛機座位音訊輸出或汽車音響等3.5公釐音訊來源。

保真壓縮音訊與超低延遲音訊結合AirPods Max，提供極致的聆聽體驗。圖／蘋果提供
保真壓縮音訊與超低延遲音訊結合AirPods Max，提供極致的聆聽體驗。圖／蘋果提供

售價 直播主 音樂

延伸閱讀

林俊言獲推薦模範公務員 民眾黨酸：迎合上意是北檢標準

嘆檢辦柯文哲案重創司法 吳宗憲：百年信任摧毀只要數月

柯文哲爆檢察官威嚇「握有不雅照」 北檢駁斥：均有錄音錄影

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

相關新聞

禾聯家電攜手中信兄弟 公益助攻偏鄉棒球 將推聯名家電

台灣智慧家電品牌禾聯家電宣布與中華職棒中信兄弟合作，啟動儀式特別邀請中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青親臨站台，共創職棒與...

不只潮還很專業！AirPods Max將支援保真壓縮音訊

潮流風格與專業混音不再需要二選一，下個月，AirPods Max將成為唯一支援「個人化空間音訊」創作與混音，並支援頭部追...

三星推全新Odyssey電競系列 首款裸視3D螢幕效果超逼真

三星電子宣布主打電競需求的Odyssey系列再添新成員，其中最受矚目的Odyssey 3D運用LFD光場顯示技術，並結合...

上半年美妝最大盛事 新光三越初夏購物節4/2起登場

百貨上半年化妝品購物盛事即將展開，新光三越初夏購物節4月2日起登場，聯手120大化妝品、20大香氛、40大國際名品、50...

用色彩和視覺「聽見」音樂！LV 2025春季男裝膠囊系列

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在男裝創意總監Pharrell Williams的構思下，於路易威登 2...

超可愛！藏壽司「卡娜赫拉醬油碟、購物袋」滿額帶回家

日前推出「卡娜赫拉的小動物」主題扭蛋和限定佈置店的「藏壽司」，將於3月31日和4月7日推出兩波滿額贈活動，消費滿額就可獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。