快訊

台股上漲166點收22,273點 台積電上揚18元收990元

百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

國際連鎖飯店男員工闖女湯區大喊「快出來」 裸體女客怒批：誇張

檯燈只能照明？這款護眼檯燈化身RGB音樂光劍讓你擺脫無聊日常

聯合新聞網／ 有你共創
(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

你受夠千篇一律的檯燈了嗎？想盡辦法要讓個人空間看起來有趣一點，加上一堆裝飾、公仔或靜態玩偶，卻總覺得缺了點什麼嗎？死氣沉沉的燈光、即便加了護眼功能，也只是讓雙眼舒服，卻無法讓桌面更有趣──「擺脫無聊」，意外成為網友在設計個人空間時的潛在需求。

對The Boring Lamp團隊來說也是如此，怎麼才能打造一個輕鬆擺脫無聊的書桌？他們將目光放到一個幾乎沒有人能想到的地方，他們打算「改造檯燈」，將這個時時刻刻都與人類互動，卻最容易被人類遺忘的物品，打造成讓使用者感到趣味和快樂的產品，並攜手台灣有．設計團隊，於台灣時間3月25日上午10點30分，在嘖嘖募資平台獨家推出「史上最有趣、最酷炫的護眼檯燈」『The Boring Lamp 無聊燈』！

『The Boring Lamp 無聊燈』的設計理念，給消費者建構了一個「活動」的照明體驗，檯燈不再是固定在某個位置的固定光源，而是可以隨著你跑跑跳跳的最佳玩伴，無聊燈全燈由輕盈堅固的鋁合金製成，輕巧耐用且充滿高科技設計感；並且透過磁吸式的接口結構，能夠簡單快速的拆卸、安裝，並搭配不同的燈管底座，能變換成檯燈、手持燈、螢幕燈與氣氛燈等多種模式。

在傳統檯燈功能上，無聊燈擁有真．360°零死角的超廣照明範圍，其光照色溫從3200K暖黃光到5200K亮白光都可無極調整，演色性更是高達98+，可極大還原自然光線色彩，並且通過國際認證無眩光、無頻閃，能溫和降低雙眼負擔，搭配專用螢幕架，就能輕鬆變身電腦螢幕護眼檯燈，可說是在提高樂趣同時，維持高品質的傳統照明體驗。

(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

而在手持與氣氛燈功能上，便十足體現了「有趣、好玩」的設計理念，只要將燈管裝入專用的手持攜待電池，即可帶著燈管到處移動，燈管在接入專用燈座的情況下，可以轉變為RGB變色氣氛燈，可自行挑選喜歡的顏色，就像星際大戰的光劍一樣揮舞、與朋友來場光劍對決；不喜歡熱鬧也沒問題，手持燈管也可設定自動換色，能為個人空間帶來如夢似幻的光影表現，燈管更內建音訊感應器，可感應周遭音樂節奏，並隨著節奏跳動變化，配合看劇、看電影、打遊戲等場景可大大增加沉浸體驗感！

『The Boring Lamp 無聊燈』由有．設計團隊於3/25 10:30在嘖嘖上展開獨家募資活動，如果你最近想換檯燈、想要增加居家空間的沉浸感，又或者喜歡別出心裁的超酷設計，都千萬別錯過超早鳥77折起的優惠活動，快來認識史上最有趣的無聊燈吧！更多詳情請見嘖嘖頁面與官方粉絲團。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁

團隊 檯燈

延伸閱讀

林鼎超告別基隆公職 感謝低潮時謝國樑給為民服務舞台

超可愛！藏壽司「卡娜赫拉醬油碟、購物袋」滿額帶回家

「月光騎士」奧斯卡伊薩克化身耶穌　大展另類幽默感

化身小青蛙展現歡樂 屏東仁和國小獲全國舞蹈賽特優

相關新聞

2025台北國際美容保養展3/27登場！「韓、日、中、泰」國際展商參與度創新高

今年開春最大美妝盛宴將於本周登場，由聯合報系集團旗下之聯合線上公司與香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司共同主辦的「20...

台灣燈會3D浮空投影許願樹 勇奪2025美國繆思設計大獎金獎

由財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）與美之光科技、山兀設計共同合作的2025台灣燈會「3D浮空投影許願...

網友打卡的超萌「招財貓最中餅」在哪？想吃手刀衝這間

看到別人打卡的超萌「招財貓最中餅」哪裡才有？原來這是鄰近捷運東門站的「榕錦時光園區」裡的「臺虎居餃屋」，即日起至4月13...

檯燈只能照明？這款護眼檯燈化身RGB音樂光劍讓你擺脫無聊日常

你受夠千篇一律的檯燈了嗎？想盡辦法要讓個人空間看起來有趣一點，加上一堆裝飾、公仔或靜態玩偶，卻總覺得缺了點什麼嗎？死氣沉沉的燈光、即便加了護眼功能，也只是讓雙眼舒服，卻無法讓桌面更有趣──「擺脫無聊」，意外成為網友在設計個人空間時的潛在需求。

百位設計師瘋推這款春夏必試刷染技術 讓髮色高級感爆棚

「NAKANO中野製藥」來自日本京都，並且為日本製藥規格最高等級專業髮品，於2025年開春即重磅舉辦大型設計師髮型秀，現場來自北、中、南上百位設計師到場一同共襄盛舉，透過原創Sieg髮廊木村老師親手教學，並現場讓設計師們近距離學習高熱度話題的「小香風漸層手刷染」，將歐美風時尚髮型展現的淋漓盡致！

Klook全新上架18台日本觀光列車 限時優惠95折

旅遊電商平台Klook全新上架18台日本景觀列車，包含「由布院之森」、「阿蘇男孩」、直達「名偵探柯南」故鄉鳥取縣的「超級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。