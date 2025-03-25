檯燈只能照明？這款護眼檯燈化身RGB音樂光劍讓你擺脫無聊日常

你受夠千篇一律的檯燈了嗎？想盡辦法要讓個人空間看起來有趣一點，加上一堆裝飾、公仔或靜態玩偶，卻總覺得缺了點什麼嗎？死氣沉沉的燈光、即便加了護眼功能，也只是讓雙眼舒服，卻無法讓桌面更有趣──「擺脫無聊」，意外成為網友在設計個人空間時的潛在需求。

對The Boring Lamp團隊來說也是如此，怎麼才能打造一個輕鬆擺脫無聊的書桌？他們將目光放到一個幾乎沒有人能想到的地方，他們打算「改造檯燈」，將這個時時刻刻都與人類互動，卻最容易被人類遺忘的物品，打造成讓使用者感到趣味和快樂的產品，並攜手台灣有．設計團隊，於台灣時間3月25日上午10點30分，在嘖嘖募資平台獨家推出「史上最有趣、最酷炫的護眼檯燈」『The Boring Lamp 無聊燈』！

『The Boring Lamp 無聊燈』的設計理念，給消費者建構了一個「活動」的照明體驗，檯燈不再是固定在某個位置的固定光源，而是可以隨著你跑跑跳跳的最佳玩伴，無聊燈全燈由輕盈堅固的鋁合金製成，輕巧耐用且充滿高科技設計感；並且透過磁吸式的接口結構，能夠簡單快速的拆卸、安裝，並搭配不同的燈管底座，能變換成檯燈、手持燈、螢幕燈與氣氛燈等多種模式。

在傳統檯燈功能上，無聊燈擁有真．360°零死角的超廣照明範圍，其光照色溫從3200K暖黃光到5200K亮白光都可無極調整，演色性更是高達98+，可極大還原自然光線色彩，並且通過國際認證無眩光、無頻閃，能溫和降低雙眼負擔，搭配專用螢幕架，就能輕鬆變身電腦螢幕護眼檯燈，可說是在提高樂趣同時，維持高品質的傳統照明體驗。

(圖/有你共創提供)

而在手持與氣氛燈功能上，便十足體現了「有趣、好玩」的設計理念，只要將燈管裝入專用的手持攜待電池，即可帶著燈管到處移動，燈管在接入專用燈座的情況下，可以轉變為RGB變色氣氛燈，可自行挑選喜歡的顏色，就像星際大戰的光劍一樣揮舞、與朋友來場光劍對決；不喜歡熱鬧也沒問題，手持燈管也可設定自動換色，能為個人空間帶來如夢似幻的光影表現，燈管更內建音訊感應器，可感應周遭音樂節奏，並隨著節奏跳動變化，配合看劇、看電影、打遊戲等場景可大大增加沉浸體驗感！

『The Boring Lamp 無聊燈』由有．設計團隊於3/25 10:30在嘖嘖上展開獨家募資活動，如果你最近想換檯燈、想要增加居家空間的沉浸感，又或者喜歡別出心裁的超酷設計，都千萬別錯過超早鳥77折起的優惠活動，快來認識史上最有趣的無聊燈吧！更多詳情請見嘖嘖頁面與官方粉絲團。

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