三星推全新Odyssey電競系列 首款裸視3D螢幕效果超逼真

三星電子宣布主打電競需求的Odyssey系列再添新成員，其中最受矚目的Odyssey 3D運用LFD光場顯示技術，並結合眼球追蹤技術與視覺映射演算法，打造突破性裸視3D體驗。另同步推出頂級電競顯示器Odyssey OLED G8與超寬螢幕Odyssey G9，進一步擴展顯示器陣容，滿足專業電競與多工需求。台灣三星表示，今年將持續強化電競螢幕產品線，帶來更完整的產品陣容。

在CES 2024獲最佳創新獎的Odyssey 3D，運用全新升級的LFD光場顯示技術，搭配前面板柱狀透鏡，打造栩栩如生的裸視3D視覺效果。內建眼球追蹤技術和視覺映射演算法，可即時偵測使用者視線並動態調整影像角度，確保畫面流暢無殘影，提供沉浸式3D效果。透過AI 3D影片轉換功能，還可將2D內容轉為接近3D效果。性能方面，擁有165Hz更新率與1ms GTG反應時間，確保高速畫面流暢不卡頓，並搭載人體工學支架，提供靈活角度調整。

台灣三星分享，全球3D電競市場正在快速成長，隨著裸視3D技術進步和更多3D遊戲內容推出，玩家的沉浸體驗將越來越真實。三星將會持續優化Odyssey 3D並與遊戲業界合作，打造更極致的3D電競體驗。

另外，Odyssey OLED G8（G81SF）同樣搭載240Hz更新率與0.03ms GTG反應時間，採用OLED Safeguard+防烙印技術與抗眩光霧面面板，也升級動態冷卻系統，其散熱效果較傳統散熱顯著5倍，提升長時間運行穩定度。而49吋超寬螢幕Odyssey G9，則具備Dual QHD解析度（5120 × 1440）與32：9長寬比，支援子母畫面、畫面分割功能，讓使用者無縫切換工作與娛樂，提升多工效率。