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有你共創佈局日本！ 併購 kibidango 群募平台開創跨境新局

聯合新聞網／ 有你共創
有你共創總經理林倫慶（右）與 kibidango 社長松崎良太（右）將攜手推動日本與國際市場的創新提案與品牌發展。圖／有你共創提供
有你共創總經理林倫慶（右）與 kibidango 社長松崎良太（右）將攜手推動日本與國際市場的創新提案與品牌發展。圖／有你共創提供

亞洲跨境全通路服務商有你共創 uniicreative 正式宣布完成對日本知名群眾募資平台 kibidango 的策略性投資，並將其納入旗下，成為日本子公司。這項併購不僅是有你共創邁向國際市場的重要一步，更象徵著亞洲創意產業即將開啟跨境群募與品牌孵化的嶄新格局。未來，雙方將透過資源整合與市場優勢互補，共同推動日本與亞洲市場的創新提案與品牌發展。

有你共創長期關注亞洲商業趨勢，而日本作為全球前五大經濟體，消費潛力驚人。kibidango 自 2013 年成立以來，成功協助無數創意專案落地市場，有別於其他平台，kibidango 嚴格把關每一檔專案，以質取勝，不僅保持高成功率，更成為日本平均募資金額最高的平台，進一步鞏固 kibidango 在日本市場的地位。有你共創看準 kibidango 在日本的當地影響力，希望透過此次策略併購，進一步強化日本市場的布局，並促進亞洲群募模式的升級。雙方資源整合後，不僅助力日本創作者與產品進軍亞洲，也全球優質品牌打造進入日本的最佳跳板。

有你共創團隊前往日本贈送 kibidango 十二周年禮。圖／有你共創提供
有你共創團隊前往日本贈送 kibidango 十二周年禮。圖／有你共創提供

有你共創以「成為品牌孵化與跨境市場推動者」為核心理念，過去在台灣已成功協助數百個品牌透過群眾募資完成市場測試，並以高效的全通路經營模式，幫助品牌順利進入零售市場。有你共創計畫透過 kibidango 在日本打造從測試到深耕的市場布局，整合精準的市場分析、行銷策略規劃與強大的物流後勤支援，打通募資至市場化的完整產業鏈。有你共創總經理林倫慶表示：「日本市場的募資文化極具潛力，但品牌進入市場的門檻相對較高。透過這次的合作，我們希望能夠讓更多優秀的亞洲品牌進軍日本，並且讓日本的創新產品及創作者有機會拓展至亞洲其他市場，真正實現跨境品牌孵化的可能性。」

日本知名群募平台 kibidango 團隊。圖／有你共創提供
日本知名群募平台 kibidango 團隊。圖／有你共創提供

此次合作，有你共創將深化日本市場佈局，並計畫於 2025 年啟動多項跨境運營計畫，包括協助日本品牌進軍台灣與國際、導入全球創意品牌進入日本市場，以及串聯更多亞洲地區的線上線下銷售管道。透過數據驅動的決策模式、創新市場行銷策略，以及雙方資源的整合，有你共創與 kibidango 將共同打造跨境串聯的最佳解方，推動亞洲創意產業邁向國際市場。

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