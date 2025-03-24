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上半年美妝最大盛事 新光三越初夏購物節4/2起登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
百貨上半年化妝品購物盛事即將展開，新光三越初夏購物節4月2日起登場。圖／新光三越提供
百貨上半年化妝品購物盛事即將展開，新光三越初夏購物節4月2日起登場。圖／新光三越提供

百貨上半年化妝品購物盛事即將展開，新光三越初夏購物節4月2日起登場，聯手120大化妝品、20大香氛、40大國際名品、500家服飾共超過2,600家品牌夥伴，聯手推出上半年最大型購物回饋，該檔期將拚出52億的業績目標。

新光三越初夏購物節會員專屬回饋包括：4月2日起至4月13日化妝品單筆滿3,000元送3,000點skm points、首七日（4月2日至4月8日）名品單筆滿1萬送5,000點。skm pay首8日（4月9日前）再加碼，新光三越聯名卡單筆刷8,000元加贈3,000點、8大指定銀行刷服飾（女性服飾／內睡衣／男性服飾／休閒服飾／兒童服飾）滿 5,000元加贈2,000點 skm points，12大指定銀行同時也推出多重消費滿額贈skm points等。

信義新天地則因來客屬性偏年輕、客單多落在2千至3千元，於是信義四店回饋門檻更低，推出使用skm pay單筆滿3,000元送2,000點，除了服飾還擴大家用（不含大家電）、女性雜貨業種，相較其他同業在這檔以化妝品回饋為主，新光三越信義新天地等於母親節檔期提前開戰，提早在初夏購物節給出6%回饋，讓主力年輕客群可以輕鬆達到門檻賺回饋。

除了優惠回饋，針對精品香氛、文青小眾香氛受歡迎趨勢，新光三越匯聚20大香氛品牌，打造全台最齊全的香氛圖書館，幾乎都可以在新光三越信義新天地買到。還有全台首發、韓國高顏值美妝「fwee」快閃店即起至8月31日進駐信義A11、韓國凝膠美甲貼「ohora」即起至6月9日進駐信義A8。

遠東百貨已於3月20日至4月17日搶先拉開母親節檔期序幕，統一時代百貨台北店「美人節」檔期將於4月1日開跑，首6日推出化妝品、香氛、內衣滿2,000元送300，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000元再送300，icash Pay綁定聯名卡滿6,000元再加送200，合計最高消費滿6,000元就送1400，回饋率達25%。此外，全館指定櫃位首6日另推出滿3,000元送300，還有「卡娜赫拉的小動物」作為卡友禮。

化妝品 統一時代百貨

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