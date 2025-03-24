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用色彩和視覺「聽見」音樂！LV 2025春季男裝膠囊系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Baladeur Wearable Wallet，77,000元。圖／路易威登提供
Baladeur Wearable Wallet，77,000元。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在男裝創意總監Pharrell Williams的構思下，於路易威登 2025 春季男裝膠囊系列中，運用聯覺（Synaesthesia，又譯為共感覺、通感或聯感）這種直覺上的關聯性，將音樂轉化為色彩和造型，將豐富的中性色調與鮮明的色彩激撞出充滿時尚感的對比效果，並以輕盈廓形重新詮釋經典學院風與街頭服裝文化的經典。

漸層變化的色彩為此系列注入春日的活力。多色漸層的Flower Monogram圖案裝飾在領夾克、連帽外套和彈性襯衫上，T恤和紫色開襟衫和綠松石色毛衣的針織品上的圖案由深淺漸層變化，學院風真絲保齡球套裝與時尚俐落的牛仔工裝服上可欣賞到顏色漸變的Damier圖案。黑白兩色的橫須賀刺繡夾克紀念外套和黑色針織開襟衫針織腰帶上，顏色漸變效果更加亮眼。

刺繡提花的運用使得品牌經典的圖案更顯精美。煥發優雅氣質的牛仔夾克和褲子上有著繽紛多色的LV Blason Monogram刺繡圖案，在寬版的黑色西裝上則運用lampass緹花工藝裝飾花環。外套上綴以Monogram印花圖案麂皮細節，無領外套和白色短褲套裝的口袋繡有路易威登logo，黑色皮夾克上Monogram壓花圖案；駱駝色Harrington外套上繡有同色Damier圖案衣袖；黑色運動服上繡有黑白菱格紋飾邊。

包款也融入繽紛的色彩，讓人「看見」歡樂的音樂旋律，例如採用LV Blason丹寧布料的Speedy 40和Montsouris背包上繡有五顏六色的logo圖案，多款經典換上太陽和天空的明亮色調，俏皮小物點出這個系列的音樂核心。鞋履也換上漸層和透明效果體現音樂感，例如粗大的格紋鞋底的LV Checker，以及採用Damier壓紋棕色麂皮材質的LV Trainer。

LV TURTLE烏龜造型包包掛飾。圖／路易威登提供
LV TURTLE烏龜造型包包掛飾。圖／路易威登提供
Speedy 40 Bandoulière，18萬2,000元。圖／路易威登提供
Speedy 40 Bandoulière，18萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登2025春季男裝膠囊系列透過服裝表現音樂。圖／路易威登提供
路易威登2025春季男裝膠囊系列透過服裝表現音樂。圖／路易威登提供
LV SKATE黑色運動鞋。圖／路易威登提供
LV SKATE黑色運動鞋。圖／路易威登提供
2025春季男裝膠囊系列經典包款換上太陽和天空的明亮色調。圖／路易威登提供
2025春季男裝膠囊系列經典包款換上太陽和天空的明亮色調。圖／路易威登提供
LV MUSIC包包掛飾。圖／路易威登提供
LV MUSIC包包掛飾。圖／路易威登提供
路易威登2025春季男裝膠囊系列以「聯覺」為發想。圖／路易威登提供
路易威登2025春季男裝膠囊系列以「聯覺」為發想。圖／路易威登提供
Taigarama包款使用帶有Monogram印花圖案的Taiga皮革製成。圖／路易威登提供
Taigarama包款使用帶有Monogram印花圖案的Taiga皮革製成。圖／路易威登提供
路易威登2025春季男裝膠囊系列以「聯覺」為發想。圖／路易威登提供
路易威登2025春季男裝膠囊系列以「聯覺」為發想。圖／路易威登提供
LV BLASON丹寧棒球帽。圖／路易威登提供
LV BLASON丹寧棒球帽。圖／路易威登提供
Baladeur Wearable Wallet，77,000元。圖／路易威登提供
Baladeur Wearable Wallet，77,000元。圖／路易威登提供
路易威登2025春季男裝膠囊系列揉合學院風和街頭潮流。圖／路易威登提供
路易威登2025春季男裝膠囊系列揉合學院風和街頭潮流。圖／路易威登提供
LOUIS VUITTON LV BLASON DENIM SPEEDY 40。圖／路易威登提供
LOUIS VUITTON LV BLASON DENIM SPEEDY 40。圖／路易威登提供

LV 外套 黑色

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