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香港推綠色旅遊 攜手黃偉晉、彭千祐探訪秘境

中央社／ 台北24日電

香港旅遊發展局今天宣布，攜手歌手黃偉晉、演員彭千祐拍攝香港四隅系列宣傳片，要帶旅客探訪香港秘境，深入感受香港南端蒲台島的美景。

香港旅遊發展局今年力推綠色旅遊，今天發布新聞稿表示，推出全新「香港四隅」系列宣傳片，4支影片帶觀眾遊走香港「東、南、西、北」，其中來自台灣的人氣歌手黃偉晉與熱播劇集「不良執念清除師」的新生代演員彭千祐受邀前往香港，上山下海親身探索香港南區的隱世美景。

香港旅遊發展局說，這次邀請黃偉晉與彭千祐訪香港南端的蒲台島體驗了獨木舟、爬山等戶外行程，蒲台島上遍佈奇岩異石，如佛手岩、靈龜石、僧人石等，還可飽覽湛藍的美麗大海。

黃偉晉分享，在蒲台島幸運遇到夕陽時分，眺望海面映照落日的壯麗感受，帶來的震撼感動，也在蒲台島遇到許多充滿人情味的長輩，滿滿溫暖的幫助讓身心靈都得到意外的撫慰。

彭千祐分享，在赤柱正灘泳灘划獨木舟是一個全新的嘗試，原本以為自己不太適合水上運動，划著划著就愛上了這種自在感，讓他發現赤柱是一個仿如存在畫中的海濱社區，擁有琳瑯滿目的市集、還可以享受沿海餐館及酒吧，更有許多驚喜的水上活動。

香港旅遊發展局表示，「香港四隅」系列影片深入香港的東南西北四區郊野與沿海地帶，帶領旅客感受這座城市令人驚艷的自然美景。

東區由國際知名越野跑「香港100」跑手帶領，探訪被譽為「香港後花園」的西貢；西區由另一國際知名越野跑「飛越大嶼 by UTMB®」的跑手領跑，抵達全港最大的島嶼大嶼山，並登上香港第二高峰鳳凰山及第三高峰大東山；北區的紅花嶺郊野公園則由泰國演員甘莫內･仁希，以旅遊Vlog的方式帶領觀眾，走訪刻畫香港工業採礦歷史的蓮麻坑鉛礦洞等歷史遺跡。

獨木舟 香港

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