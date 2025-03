OMEGA X SWATCH「粉紅月亮」 4/1起限定販售

每年四月的滿月,在西方文化中被暱稱為「粉紅月亮」,因為四月滿月之際適逢春初,到處都是的粉紅色野花。今年,歡慶即將於4月12日出現的「粉紅月亮」,瑞士手表品牌Swatch將於4月1日起的限定期間內,在有設置縮小版粉紅色Rolling Planet主題車的Swatch限定銷售點推出獨特的Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表。其路線將於品牌的社群媒體平台公布。該腕表每人每天於每個Swatch銷售點限購一只。

2025年的「粉紅月亮」有別以往,是位於繞行地球軌道最遠點的滿月,在天空中看起來比平常較小並較暗,又被稱為「迷你滿月」,是與去年8月時因為月亮正位於繞地球軌道的最近點、看起來比一般滿月更大的滿月形成鮮明對比,當時品牌就特別推出MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE腕表歡慶這個特別的天文現象。

與超級大藍月時所推出的限定表款相似,MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表,除了計時功能外,亦於2 點鐘位置設有月相顯示盤,與黑色和銀粉色調蛋白石色表盤相互映襯。月相顯示由二顆經Super-LumiNova®️夜光塗層處理的粉紅色月亮組成,在銀粉色調蛋白石色遮罩下轉動時會在黑暗中發出粉紅色光芒。與MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE腕表一樣,MISSION TO THE PINK MOONPHASE的黑色Bioceramic生物陶瓷表圈也設有脈搏計刻度與白蛋白石色標記,並在2點鐘位置的按把點綴愛心壓花圖案,俏皮呼應脈搏計功能。