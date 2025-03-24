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OMEGA X SWATCH「粉紅月亮」 4/1起限定販售

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，慶祝一年一度驚艷亮相的粉紅月亮。圖／Swatch提供
Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，慶祝一年一度驚艷亮相的粉紅月亮。圖／Swatch提供

每年四月的滿月，在西方文化中被暱稱為「粉紅月亮」，因為四月滿月之際適逢春初，到處都是的粉紅色野花。今年，歡慶即將於4月12日出現的「粉紅月亮」，瑞士手表品牌Swatch將於4月1日起的限定期間內，在有設置縮小版粉紅色Rolling Planet主題車的Swatch限定銷售點推出獨特的Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表。其路線將於品牌的社群媒體平台公布。該腕表每人每天於每個Swatch銷售點限購一只。

2025年的「粉紅月亮」有別以往，是位於繞行地球軌道最遠點的滿月，在天空中看起來比平常較小並較暗，又被稱為「迷你滿月」，是與去年8月時因為月亮正位於繞地球軌道的最近點、看起來比一般滿月更大的滿月形成鮮明對比，當時品牌就特別推出MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE腕表歡慶這個特別的天文現象。

與超級大藍月時所推出的限定表款相似，MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，除了計時功能外，亦於2 點鐘位置設有月相顯示盤，與黑色和銀粉色調蛋白石色表盤相互映襯。月相顯示由二顆經Super-LumiNova®️夜光塗層處理的粉紅色月亮組成，在銀粉色調蛋白石色遮罩下轉動時會在黑暗中發出粉紅色光芒。與MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE腕表一樣，MISSION TO THE PINK MOONPHASE的黑色Bioceramic生物陶瓷表圈也設有脈搏計刻度與白蛋白石色標記，並在2點鐘位置的按把點綴愛心壓花圖案，俏皮呼應脈搏計功能。

正如Bioceramic MoonSwatch系列的所有款式一樣，MISSION TO THE PINK MOONPHASE採用了Swatch的創新專利材質Bioceramic生物陶瓷打造而成，由三分之二陶瓷成分及三分之一萃取自蓖麻油的生物源材質製成。腕表亦保留OMEGA經典Speedmaster Moonwatch超霸登月表的許多標誌性特徵，包括不對稱表殼和獨特的內凹式小表盤。除了表盤和表冠上都裝飾了OMEGA X SWATCH標誌，表殼背面也鐫刻任務宣言，並在電池蓋上裝飾粉紅色月亮。

Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，慶祝一年一度驚艷亮相的粉紅月亮。圖／Swatch提供
Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，慶祝一年一度驚艷亮相的粉紅月亮。圖／Swatch提供
Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，慶祝一年一度驚艷亮相的粉紅月亮。圖／Swatch提供
Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，慶祝一年一度驚艷亮相的粉紅月亮。圖／Swatch提供
Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，慶祝一年一度驚艷亮相的粉紅月亮。圖／Swatch提供
Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，慶祝一年一度驚艷亮相的粉紅月亮。圖／Swatch提供

品牌 粉紅色 腕表

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