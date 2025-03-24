OMEGA X SWATCH「粉紅月亮」 4/1起限定販售
每年四月的滿月，在西方文化中被暱稱為「粉紅月亮」，因為四月滿月之際適逢春初，到處都是的粉紅色野花。今年，歡慶即將於4月12日出現的「粉紅月亮」，瑞士手表品牌Swatch將於4月1日起的限定期間內，在有設置縮小版粉紅色Rolling Planet主題車的Swatch限定銷售點推出獨特的Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表。其路線將於品牌的社群媒體平台公布。該腕表每人每天於每個Swatch銷售點限購一只。
2025年的「粉紅月亮」有別以往，是位於繞行地球軌道最遠點的滿月，在天空中看起來比平常較小並較暗，又被稱為「迷你滿月」，是與去年8月時因為月亮正位於繞地球軌道的最近點、看起來比一般滿月更大的滿月形成鮮明對比，當時品牌就特別推出MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE腕表歡慶這個特別的天文現象。
與超級大藍月時所推出的限定表款相似，MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕表，除了計時功能外，亦於2 點鐘位置設有月相顯示盤，與黑色和銀粉色調蛋白石色表盤相互映襯。月相顯示由二顆經Super-LumiNova®️夜光塗層處理的粉紅色月亮組成，在銀粉色調蛋白石色遮罩下轉動時會在黑暗中發出粉紅色光芒。與MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE腕表一樣，MISSION TO THE PINK MOONPHASE的黑色Bioceramic生物陶瓷表圈也設有脈搏計刻度與白蛋白石色標記，並在2點鐘位置的按把點綴愛心壓花圖案，俏皮呼應脈搏計功能。
正如Bioceramic MoonSwatch系列的所有款式一樣，MISSION TO THE PINK MOONPHASE採用了Swatch的創新專利材質Bioceramic生物陶瓷打造而成，由三分之二陶瓷成分及三分之一萃取自蓖麻油的生物源材質製成。腕表亦保留OMEGA經典Speedmaster Moonwatch超霸登月表的許多標誌性特徵，包括不對稱表殼和獨特的內凹式小表盤。除了表盤和表冠上都裝飾了OMEGA X SWATCH標誌，表殼背面也鐫刻任務宣言，並在電池蓋上裝飾粉紅色月亮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言