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超可愛！藏壽司「卡娜赫拉醬油碟、購物袋」滿額帶回家
日前推出「卡娜赫拉的小動物」主題扭蛋和限定佈置店的「藏壽司」，將於3月31日和4月7日推出兩波滿額贈活動，消費滿額就可獲得卡娜赫拉的小動物「醬油碟二入組」與「輕巧摺疊購物袋」。另外藏壽司也將推出5款限定餐點，吃得到「蒜香辣油白子海苔包」、「酥脆狹鱈佐塔塔醬」等品項。
滿額贈第一波「醬油碟二入組」將於3月31日起首度亮相，碟底圖案印有蓋著披著新鮮鮪魚的呆萌P助和鮮蝦棉被的粉紅兔兔，限量16,500個。4月7日起將再推出第二波滿額贈「輕巧摺疊購物袋」，P助和粉紅兔兔化身購物袋上的超萌印花，一同喝著熱茶、吃糰子，限量16,500個。活動期間至全台藏壽司分店，當日單筆消費折扣後滿1,200元，完成社群任務即可獲得滿額贈禮。
藏壽司於3月11日起推出5款期間限定推薦餐點。其中「蒜香辣油白子海苔包」選用在日本視為珍品的鱈魚白子，配上辛辣的特製蒜香辣油，每盤40元。「酥脆狹鱈塔塔醬（一貫）」採用肉質綿密的狹鱈，酥炸後搭配特製塔塔醬，每盤40元。另外還有「炙烤銀鮭握壽司」、「醬煮花蛤軍艦」、「日本竹筴魚（一貫）」同步登場。
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