超可愛！藏壽司「卡娜赫拉醬油碟、購物袋」滿額帶回家

日前推出「卡娜赫拉的小動物」主題扭蛋和限定佈置店的「藏壽司」，將於3月31日和4月7日推出兩波滿額贈活動，消費滿額就可獲得卡娜赫拉的小動物「醬油碟二入組」與「輕巧摺疊購物袋」。另外藏壽司也將推出5款限定餐點，吃得到「蒜香辣油白子海苔包」、「酥脆狹鱈佐塔塔醬」等品項。

滿額贈第一波「醬油碟二入組」將於3月31日起首度亮相，碟底圖案印有蓋著披著新鮮鮪魚的呆萌P助和鮮蝦棉被的粉紅兔兔，限量16,500個。4月7日起將再推出第二波滿額贈「輕巧摺疊購物袋」，P助和粉紅兔兔化身購物袋上的超萌印花，一同喝著熱茶、吃糰子，限量16,500個。活動期間至全台藏壽司分店，當日單筆消費折扣後滿1,200元，完成社群任務即可獲得滿額贈禮。