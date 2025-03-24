台中七期商圈新對手 101：台中將以潮流YZ世代為主客群

台北101今天與國泰人壽今日正式簽署商場合作契約，台北101將跨出台北、前進台中，雙方共同打造台中新地標「置地廣場台中」。這個位置就位於台中七期商圈，距離百貨雙雄新光三越台中中港店、台中大遠百非常近，將為台中百貨市場注入新活力。

此案台北101投資約45億元，雙方為租賃模式，簽約20年，商場面積為B1至7樓約1.7萬坪，預計2029完工、2030開幕。談到雙方合作契機，台北101董事長賈永婕表示，在她上任一個多月後，就認為台北101應該要外拓，將經營模式複製出去，經過了解後，原來101與國泰人壽原本就有談合作意向，雙方共識度高，只是中途碰到「小困難」卡關，去年11月重啟洽談後相當順利，12月董事會通過後，終於在今日與國泰人壽簽約。

賈永婕指出，台中一直是台北101跨出台北的首選，包括台中人口成長、消費力非常強大、距離台北也近。談到台北101與台中場域的差別，她說，台北101屬於高端金字塔客戶占比高，我們在台中會以潮流YZ世代為主要消費族群，風格非常年輕、很潮、很trendy，為了這個案場，我們也到了日本考察，日本就算是精品也會實現的很潮。