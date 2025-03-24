藝術家眼中的台灣大媽 有章藝術博物館展出「陳美玲」

在你的眼中，「台灣大媽」的形象是什麼？新銳策展人杜依玲（長椅小姐）從與母親反覆交辯的跨世代對話出發，試圖剖析與重譯「台灣婦女（大媽）」堅忍不拔的特質，尋找世代差異中的理解交匯點。以台灣大媽為形象策畫的跨世代藝術展「陳美玲 Michelle Chen」，即起於有章藝術博物館展出。

展場以樓層分為兩大區域，第一展區將從「陳美玲」作為台灣女性的社會文本出發，帶觀眾閱讀陳美玲所面對的外在現實環境；第二展區則以意識流的敘事、抽象的畫面，帶領觀眾進入到陳美玲內在的精神昇華。展覽以席德進首次曝光的畫作《謝淑錦 (謝蕓庄）》作為開頭，透過前期研究中葛蓁沂女士口述，訴說其母親謝淑錦不向命運低頭的堅毅精神及畫作背後的故事。展覽也復刻呈現吳瑪悧1998年台北雙年展的經典作品《寶島賓館》，探討女性在台灣性產業中的社會處境。

2023年，長椅小姐於立方計劃空間策劃「陳美玲的房間」研究文件展，展名擷取自她與母親名字中各一個字，再冠上百家姓中最高人數的姓氏。她以「傾聽」為起點，採訪八位現今六十至七十歲不同原生家庭環境、教育背景、婚姻狀況的女性生命經驗，同時，她邀請台灣作家高博倫以文字書寫的方式一同尋訪「陳美玲」，藉著田野調查與虛擬書寫的的兩條軸線，爬梳台灣1960至1990年代的政經發展與社會脈絡，探討中年女性群體的性格養成，以口述音檔、物件和文本重現「陳美玲」所經歷的社會變遷。

今年，長椅小姐延續文件展的脈絡，以作家高博倫所書寫的短篇小說《黑麻雀》作為策展論述，並邀集一位酷兒與八位不同世代的國內外女性藝術家，展開現實與虛構交織的對話，並試圖透過「拼貼」（Montage）的策展手法，逐步形塑「陳美玲」。她並非單一角色，而是一個特定年齡與性別的社會切片，在事實述說與跨世代想像的交融之間，虛構人物「陳美玲」於展覽中遊走於紡織廠女工、公娼、家庭主婦、女畫家等多重身份之間，映照出台灣母親群像的時代縮影。

本展匯聚橫跨1974至2025年之十五件新舊作品，包括台灣藝術家吳瑪悧、李錦繡、莊馨怡、洪瑋伶＋辛佩宜、李芳吟、席德進、明日和合製作所，以及巴勒斯坦藝術家米爾納．巴米耶（Mirna Bamieh）和泰國藝術家卡葳塔· 瓦卡娜嫣恩（Kawita Vatanajyankur）。作品形式涵蓋繪畫、雕塑、錄像、空間裝置及表演藝術。