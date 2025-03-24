築間新鍋物品牌「芡芳」首店插旗台中 上半年預計開出10家

台灣連鎖鍋物霸主築間餐飲集團（7723），看好年產值超過400億火鍋商機，繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」之後，再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，2025年上半年目標開出10家分店。

築間餐飲集團表示，隨著築間的市場版圖穩健擴張，集團將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，持續於國內推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落，提升集客效益，並進一步穩定香港與日本等海外市場營收表現。2025年以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫。

隨著海內外餐飲市場版圖持續發展，築間將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，降低營運成本，提升集團獲利能力，以維持集團長遠發展的成長動能。

「芡芳石頭火鍋」首店選擇台中市文心路二段上緊鄰台中市政府及捷運市政府站。將於4月2日正式開幕，開幕當天推出開幕限定優惠2人同仁88折、4人以上同行68折優惠，重現小時候的吃鍋回憶，「芡芳石頭火鍋」３大現炒系列湯底 一鍋道出真台灣味。

一句「食飽未？」是對消費者最真摯的問候，簡單三個字，彷彿早已刻入台灣魂，不僅親切感十足，更加體現胃飽了心情自然就愉快的道理。同樣帶有閩南語語譯的「芡芳」，是料理的第一道程序，是一切開始的的初衷。「芡芳」，是台灣傳統料理「香氣的靈魂」與日常生活密切相關，具有強烈的生活感。築間餐飲集團表示：「芡芳石頭火鍋」定位為中平價的石頭火鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源。

「芡芳石頭火鍋」最低只要208元起，平日11:00至16:00更推出午間輕享，不到300元就可享用海陸系列豬魚、牛魚、牛雞及豬雞雙盛套餐。套餐包含了厚工湯底、肉品／海鮮及18選當季蔬菜盤。推出三大現炒系列湯底，芡芳經石頭湯、雙份魷魚石頭湯及山珍海味湯。

除了三大現炒系列湯底之外還有「蒜香海鮮干貝白湯」、「白胡椒豚骨」、「奶香帕瑪森」及「經典麻辣鍋」5款湯底供選擇。主餐則提供超過20種肉品與海鮮，如：美國板腱牛、牧場雪花牛、低脂沙朗牛、履歷雪花豬、嚴品松阪豬、自然梅花豬、鮮嫩雞腿肉、深海魷魚翅、巴鯊魚及雙拼肉品等，滿足不同饕客的需求。

除此之外，自助吧更提供了11款冷、熱飲及泰國原裝進口的明果冰淇淋，其中最受矚目的是與大苑子聯名推出的「大苑子芒果綠茶」，可無限暢飲，帶來更豐富的用餐體驗。