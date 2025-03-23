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胖老爹反應成本漲價 熱門產品「無骨雞腿排」售價100元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
胖老爹中壢新明店公告，物價的變動，從小至紙袋、大至肉品與食用油，成本皆持續上漲，微幅調整產品售價。截圖自中壢新明店臉書
胖老爹中壢新明店公告，物價的變動，從小至紙袋、大至肉品與食用油，成本皆持續上漲，微幅調整產品售價。截圖自中壢新明店臉書

美式炸雞胖老爹各店開始公告因成本等萬物都上漲，考量到成本壓力必須調漲售價的公告，胖老爹中壢新明店公告如下。

親愛的顧客朋友們：

最近大家應該都有感受到物價的變動，從小至紙袋、大至肉品與食用油，成本皆持續上漲。因此，我們針對肉品與點心類餐點進行微幅調整，希望能在維持品質的同時，繼續為大家提供美味的炸雞。

堅持與用心， 使用南僑油脂的油炸專用油，炸出酥脆不油膩的美味，其次， 採用生鮮雞肉醃製，保留鮮嫩多汁的口感，漲價不便敬請見諒。

根據公告內容，胖老爹的熱門產品「無骨雞腿排」售價將從原本的85元調漲至100元，「雞腿」由54元調至60元，雞翅膀38元變39元，雞腿塊54元漲至55元。

胖老爹的官網也介紹，雖然是美式炸雞則是源自於台中潭子，由一對公務員退休的老爹和老闆娘，偶然機會下接觸了炸雞這個事業，從一個什麼都不懂的門外漢，到每天在廚房與香料雞肉為舞，不斷實驗，最後終於建立起「專屬胖老爹的金黃酥脆炸雞SOP」，「一道又一道的標準工序，就為了給顧客值得等待的金黃酥脆炸雞」。

這對夫妻每天在廚房實驗室超過12個小時，從原料、肉品清洗、獨家醃製、熟成、風味裹粉、包裝、炸製，只為了找到最準確的流程；最後交到消費者手中，再把握機會蒐集寶貴意見，改良成大家喜愛的口味。終於建立起一個專屬台灣的炸雞品牌「胖老爹」，滿足了每張愛吃炸雞的嘴。

漲價 胖老爹

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