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松葉蟹霸氣回歸！星饗道春色餐桌海陸盛宴全新登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
星饗道國際自助餐推出「春色餐桌」，讓饕客盡情享受春天的鮮美饗宴。記者宋健生/攝影
星饗道國際自助餐推出「春色餐桌」，讓饕客盡情享受春天的鮮美饗宴。記者宋健生/攝影

隨著春天到來，位於逢甲商圈的星饗道國際自助餐推出全新美食企劃「春色餐桌」，以豐富的饗宴為春日增添美好滋味，呈獻多款人氣佳餚，讓饕客盡情享受春天的鮮美饗宴。

本季「春色餐桌」，萬眾矚目的松葉蟹強勢回歸。飽滿鮮甜的蟹肉，搭配日式手打漢堡排、 鮮旬鮑魚茶碗蒸等多款精緻料理，讓消費者一次品嚐到大海與陸地的極致美味。

甜點控絕不能錯過的10+款精緻甜點，更有全新雪花冰，在甜蜜的滋味中，感受春季的幸福與美好。

此外，還有還有新鮮直送的刺身盛合、爐烤美國板腱牛、龍蝦干貝披薩、戰斧豬排、香煎海大蝦、香烤時令魚，搭配碳烤台灣在地蔬菜與奶油迷迭香洋芋， 一次嚐遍豐盈的春色美食。

其中，刺身盛合嚴選新鮮深海魚，保留最純粹的鮮甜；海鮮吧則供應極鮮生白蝦，搭配現做手捲，讓賓客品嚐來自台灣各大海港的高品質海味。此外，加州卷、海鮮丼採用台南產地直送的壽司米，融合創意與傳統壽司工藝，每一口都充滿驚喜與滿足。

超值優惠限時開跑，把握機會享受美食！讓更多饕客能夠共襄盛舉，即日起至3月底，午餐四位同行一人免費，晚餐第三位女性享38折優惠，機會難得。此外，4月份將推出「春色餐桌線上旅展」，換算下來，平日午餐每位僅需880元，晚餐及假日每位1,000元，輕省荷包大啖豐盛佳餚。

星饗道國際自助餐邀請饕客一同來享受這場春日的美食盛宴，讓味蕾在百花齊放的季節裡，綻放出最燦爛的笑容。

本季「春色餐桌」，萬眾矚目的松葉蟹強勢回歸。記者宋健生/攝影
本季「春色餐桌」，萬眾矚目的松葉蟹強勢回歸。記者宋健生/攝影

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