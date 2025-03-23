忠孝SOGO春季北海道展 近百家品牌一次滿足

遠東SOGO忠孝館招牌日本展「春季北海道展」即起至4月6日展開，共集結近百家品牌，包括16家初登場、17家實演，超過50位日本職人親自來台，帶來全台規模最大的日本展。

「北海道」美食可說是日本展的人氣王，SOGO表示，北海道的乳製品、甜點，深受大眾喜歡，在台灣接受度最高。光是日本展第一頁的商品，就可以成就百萬業績，今年全檔期預計達成5千500萬業績目標。

雖然北海道是日本展的常客，但每回仍會精挑細選首度登場商品帶來新鮮感，像是「FROMAGEの杜」帶來起司蛋糕新商品「伯爵茶生起司蛋糕」；還有「FAKE surprisesweets」推出SOGO獨家商品「北海道起司蛋糕風味布丁」。﻿人氣名店部分，來自神戶的百年老舖「本高砂屋」，帶來新商品「Mandel Ziegel杏仁瓦片」，還有經典的法蘭酥禮盒也是必買伴手禮。擁有78年歷史的老店「柳月」，他們家的「三方六年輪蛋糕也是常客必買的品項，這次參展更帶來季節限定的「草莓牛奶」口味。

現場還有各式帶著走的美味像是北海道「妹妹今川燒奶霜生乳包」、京都「Café gion Madonna生銅鑼奶油紅豆」等，也是新口味初登場。除了琳瑯滿目的甜點，現場職人實演帶來各式特色美食，初登場的有靜岡「八笑俱樂部」帶來干貝海鮮炒麵，喜愛日式飯糰者，則有北海道「丸洵おむすびや」的新商品「鹽昆布飯糰」；茶席區則有「雞白湯拉麵」適合逛累來碗熱騰騰的拉麵。

此外，北陸地區是日本傳統工藝品的最大出產地，尤以金箔、漆器、玻璃工藝聞名，去年深受能登半島地震影響的石川縣，歷時一年的全力重建，SOGO以「台日友好」精神，特別邀請日本工藝職人：島本悠次、米久和彥及岡田禎介來台共襄盛舉，帶來當地著名的彩色瓷器、九