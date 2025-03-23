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泰山推大甲媽限定版調合油新包裝 消費滿額抽媽祖金飾

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
泰山總經理沈怡君(右)與大甲鎮瀾宮董事長顏清標，共同為此次商品進行祈福團拜。圖/泰山企業提供
泰山總經理沈怡君(右)與大甲鎮瀾宮董事長顏清標，共同為此次商品進行祈福團拜。圖/泰山企業提供

眾所期待的大甲媽祖繞境進香活動預計4月4日起轎，泰山企業再度與鎮瀾宮大甲媽攜手合作，適逢泰山今年75周年，特別精選五款調合油推出全新大甲媽限定版包裝，也是歷年來限定聯名版最多品項，此外，消費滿額還可以加碼抽限量媽祖金飾，讓無法參與繞境的民眾也能有機會獲得媽祖的庇祐。

1950年從油起家的泰山企業，深耕台灣食用油市場長達75個年頭，擁有多年調合油的研發經驗與技術積累。此次聯名的五款產品包括均衡369嚴選調合油（2L）、好理調合油（2L）、精選蔬菜油（3L）、不飽和調合油（1.5L、2L）共五款商品，皆是泰山熱銷的明星商品。

而搭上「媽祖繞境」的商機熱潮，泰山油品往年推出媽祖聯名商品皆有近兩成的業績成長，今年除增加聯名品項，以及產品包裝有大甲媽加持以外，品牌還準備「Follow媽祖Go平安」、「Follow媽祖Go健康」、「Follow媽祖Go事業」、「Follow媽祖Go學業」共四款L型夾，配合通路活動單筆消費滿件或滿額即可獲得一只。

同時，繞境途中也不缺席，預計將於起轎日(4/4)與回鑾日(4/9)擺設奉茶攤位，提供油品展示趣位互動並可立即線上優惠買、並奉上泰山純水和仙草蜜茶(每日限量供應)，為信徒們加油打氣。民眾只要現場追蹤泰山粉絲頁按讚，就可以參加摸彩抽獎；持續關注粉絲頁還有機會抽大甲媽整組系列平安油共5瓶。

另外，泰山純芥花油與全系列油品、泰山八寶粥、花生仁湯、紅豆湯和仙草蜜也加入這波媽祖商機潮，即日起至5月14日，任選上述品項購買只要發票金額滿168元即可上網登錄發票抽獎，獎項包括限量媽祖金飾、2026鎮瀾宮光明燈以及大甲媽壓轎金等。

泰山準備歷年來聯名最多品項 ，包含聯名的調合油、蔬菜油等五款產品。圖/泰山企業提供
泰山準備歷年來聯名最多品項 ，包含聯名的調合油、蔬菜油等五款產品。圖/泰山企業提供
購買泰山油品於指定通路消費滿件或滿額即可獲得媽祖L夾乙個。圖/泰山企業提供
購買泰山油品於指定通路消費滿件或滿額即可獲得媽祖L夾乙個。圖/泰山企業提供
購買泰山全系列油品+指定點心任選品項滿168元即可抽大甲鎮瀾宮媽祖金飾。圖/泰山企業提供
購買泰山全系列油品+指定點心任選品項滿168元即可抽大甲鎮瀾宮媽祖金飾。圖/泰山企業提供

大甲媽祖 發票 金飾

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