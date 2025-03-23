泰山推大甲媽限定版調合油新包裝 消費滿額抽媽祖金飾

眾所期待的大甲媽祖繞境進香活動預計4月4日起轎，泰山企業再度與鎮瀾宮大甲媽攜手合作，適逢泰山今年75周年，特別精選五款調合油推出全新大甲媽限定版包裝，也是歷年來限定聯名版最多品項，此外，消費滿額還可以加碼抽限量媽祖金飾，讓無法參與繞境的民眾也能有機會獲得媽祖的庇祐。

1950年從油起家的泰山企業，深耕台灣食用油市場長達75個年頭，擁有多年調合油的研發經驗與技術積累。此次聯名的五款產品包括均衡369嚴選調合油（2L）、好理調合油（2L）、精選蔬菜油（3L）、不飽和調合油（1.5L、2L）共五款商品，皆是泰山熱銷的明星商品。

而搭上「媽祖繞境」的商機熱潮，泰山油品往年推出媽祖聯名商品皆有近兩成的業績成長，今年除增加聯名品項，以及產品包裝有大甲媽加持以外，品牌還準備「Follow媽祖Go平安」、「Follow媽祖Go健康」、「Follow媽祖Go事業」、「Follow媽祖Go學業」共四款L型夾，配合通路活動單筆消費滿件或滿額即可獲得一只。

同時，繞境途中也不缺席，預計將於起轎日(4/4)與回鑾日(4/9)擺設奉茶攤位，提供油品展示趣位互動並可立即線上優惠買、並奉上泰山純水和仙草蜜茶(每日限量供應)，為信徒們加油打氣。民眾只要現場追蹤泰山粉絲頁按讚，就可以參加摸彩抽獎；持續關注粉絲頁還有機會抽大甲媽整組系列平安油共5瓶。