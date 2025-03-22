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2度獲米其林餐盤推薦 王品旗下頂級牛排THE WANG營運5年熄燈

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2度獲米其林餐盤推薦 頂級牛排THE WANG營運5年熄燈

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「THE WANG」明星商品「乾式熟成丁骨牛排」。圖／THE WANG提供
「THE WANG」明星商品「乾式熟成丁骨牛排」。圖／THE WANG提供

關注王品集團旗下頂級牛排餐廳「THE WANG」的粉絲們可能已經發現，該餐廳在Google評論已呈現「永久歇業」狀態；其實「THE WANG」早在去年底便在官方IG上宣告：「感謝您對THE WANG的支持，品牌最後營業日為11月30日，優雅落幕，再次感謝多年來的支持與惠顧。」

「THE WANG」創立於2019月10月，明星商品主推「乾式熟成丁骨牛排」，一開幕便以「管家式服務」深植人心，並創下開幕不到11個月便於《台北台中米其林指南2020》獲得「米其林餐盤推薦」紀錄，這也是王品集團旗下餐廳在台灣第一次躋身「摘星預備軍」。在2021年，「THE WANG」更再度蟬聯「米其林餐盤推薦」，成為台中當地最具指標性的頂級牛排館之一。

「THE WANG」的人氣明星商品「乾式熟成丁骨牛排」，選用美國PRIME等級丁骨牛排，乾式熟成28天，先送進百萬頂級烤箱上色90秒，再以250度高溫鑄鐵鍋靜置，讓表層酥脆帶焦香、鮮甜肉汁被緊緊鎖住，饕客一次能品嚐到菲力與紐約客的雙重美味，風味醇厚迷人。

台中一向是頂級牛排館一級戰區，競爭相當激烈。除「THE WANG」外，還有老字號的「茹絲葵牛排館 （Ruth's Chris Steak House）」、擁有唯美玻璃屋的「FORE Restaurant 柴燒牛排」、由牛排教父鄧有癸指導的「MEATGQ 橡木炙燒牛排館」…等，都是令在地人津津樂道的好味道；連投資之神巴菲特最愛的牛排館「史密斯華倫斯基Smith & Wollensky」，也看好台中的頂級牛排市場，在去年6月正式插旗台中七期。

雖然「THE WANG」已經告別市場好一陣子了，但直到幾週前還有粉絲在其官方FB留言：「為何歇業？」關於「THE WANG」餐廳停業原因，王品集團表示：「THE WANG因租約到期，於去年11月30日結束營業。」

「THE WANG」位於台中七期NTC國家商貿中心，以「管家式服務」深植人心。圖／THE WANG提供
「THE WANG」位於台中七期NTC國家商貿中心，以「管家式服務」深植人心。圖／THE WANG提供
「THE WANG」1樓半開放座位，約會氛圍滿點。圖／THE WANG提供
「THE WANG」1樓半開放座位，約會氛圍滿點。圖／THE WANG提供
「THE WANG」2樓空間運用潑墨大理石與金屬家飾，營造質感奢華氛圍。圖／THE WANG提供
「THE WANG」2樓空間運用潑墨大理石與金屬家飾，營造質感奢華氛圍。圖／THE WANG提供

牛排 米其林 餐廳

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