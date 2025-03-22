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職安法修法增「職場霸凌防治專章」強化內外部調查機制

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部、台灣勞動法學會舉辦「防治職場霸凌法制研討會」，勞動部部長洪申翰(右六)、保訓會主委蔡秀涓(右五)與台灣勞動法學會理事長徐婉寧(右四)及演講者合影。圖/勞動部提供
勞動部、台灣勞動法學會舉辦「防治職場霸凌法制研討會」，勞動部部長洪申翰(右六)、保訓會主委蔡秀涓(右五)與台灣勞動法學會理事長徐婉寧(右四)及演講者合影。圖/勞動部提供

去年的吳姓公務員之死，引起大眾對職場霸凌的關注，勞動部也趕緊啟動修法補破網。勞動部與台灣勞動法學會舉辦「防治職場霸凌法制研討會」，就日本、南韓、美國、德國、歐盟等先進國家與我國的職場霸凌防治法制進行專題演講及實務研析交流。勞動部指出，修正後的職業安全衛生法草案，將新增職場霸凌防治專章，明確職場霸凌定義、強化內外部調查機制、提升受害勞工保護等。

為強化我國防治職場霸凌知能，勞動部與台灣勞動法學會共同主辦為期兩天的「防治職場霸凌法制研討會」。勞動部長洪申翰致詞時表示，勞動部非常重視各界對於強化職場霸凌防治法制的期待，勞動部近期也積極與考試院、公務人員保障暨培訓委員會密切討論，希望能讓不同身分的工作者在處理職場霸凌申訴、調查及處理的機制趨於一致，保障工作者權益。

昨第一天的研討會議程，由日本明治大學教授小西康之進行「職場霸凌防止法的回顧與展望」專題演講，就日本職場霸凌現況、法制利於沿革、企業執行的困境及其未來法制發展等面向深入闡述，期借鏡日本的施行經驗，對於我國研修職場霸凌防治法制有所啟發及助益。今天則邀請國內法學領域學者，就國外法制與台灣法院判例實務等進行專題演講，並舉辦綜合論壇，希望透過多元角度、層面的社會對話與交流，發展符合社會期待的法制。

勞動部表示，目前正在修正「職業安全衛生法」，已納入職場霸凌防治專章，重點包括明確職場霸凌定義、強化內部與外部調查機制及提升受害勞工保護等，日後也將透過輔導、宣導協助雇主落實法遵，呼籲企業秉持ESG精神，透過良善的公司治理，形塑友善、和諧及共融的職場文化。

勞動部 日本 職場霸凌

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