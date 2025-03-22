迎世界關燈日 全家號召全台4300間店舖與關係企業響應
節能減碳為全球課題，全家便利商店已連續3年響應全球最大自發性公益減碳「Earth Hour地球一小時」關燈活動，「全家」為Earth Hour官方授權單位歐萊德唯一合作倡議夥伴，今年號召全家國際餐飲、2大鮮食廠、7大物流廠等關係企業，於今晚間8點30分，關閉招牌燈1小時。
全家表示，此次關燈，預估可節省達5100度電、約2528公斤碳排，相當於210顆樹木一年的吸碳量，並將持續運用智能減碳落實日常永續影響力，積極對應SDGs13氣候行動目標。
全家副營運長王智正表示，「全家」於去年底提前完成全店溫室氣體盤查，其中冷凍冷藏設備占店舖耗能比率達65%，近年4300家店舖持續布建AIoT能源管理系統，每年約可省下350萬度電，今年節能減碳機能將加速推動，一為擴大「動態除霜」機能為新開店標準配備，二為首創導入「ATS智慧溫度調控」，皆能有效減少冷凍冷藏設備耗電量；三為綠能應用達千店目標。
為鼓勵消費者響應永續生活，王智正表示，至3月22日前使用全盈+PAY到「全家」購買指定永續商品，將加碼贈585g減碳紀錄至減碳贏家帳戶；即日起至3月28日，參與「全家」官方FB粉絲團「全家在這里」關燈節能貼文活動，留言就有機會獲得500元，邀請消費者一起永續行動+1。
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