雙月展店腳步持續 今年海內外至少再開5店
「雙月食品社」去年2月進駐基隆港好食城，但不到經過短短一年時間，基隆店已於3月10日停業。雙月表示，基隆店本就是任務型門店，展店腳步也仍將持續，今年海內外都有開店計畫。
雙月表示，今年上半年即將插旗竹北，同時也會在台北市石牌、新北市新莊再展新店，至少將再開設三家新店，將為愛好台灣味美食的消費者，提供更優質便利的服務。
雙月去年在新加坡開出海外首店，雙月表示，新加坡是國際化程度極高的城市，匯聚了來自世界各地的消費者，對亞洲美食接受度也非常高，希望透過新加坡，讓更多人認識雙月的台灣味，以及對食材與湯品的堅持。
雙月表示，新加坡首店開幕至今，整體表現超出預期，不少顧客來自當地企業商圈，也有不少旅居新加坡的台灣人支持，今年4月將一口氣在新加坡展出第二與第三家分店，其中一家將進駐新加坡最大購物中心怡豐城（Vivo City），另一家進駐新加坡市中心的高級私人醫院區域的購物中心。
雙月表示，未來會持續以穩健的腳步拓展海外與台灣市場，也會評估其他對台灣味有高度興趣的地區。
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