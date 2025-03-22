快訊

Andy老師再發聲「謠言滿天飛」 喊話家寧：一起努力拿回帳冊

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

雙月展店腳步持續 今年海內外至少再開5店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
雙月食品社濟南店。圖／本報系資料照片
雙月食品社濟南店。圖／本報系資料照片

「雙月食品社」去年2月進駐基隆港好食城，但不到經過短短一年時間，基隆店已於3月10日停業。雙月表示，基隆店本就是任務型門店，展店腳步也仍將持續，今年海內外都有開店計畫。

雙月表示，今年上半年即將插旗竹北，同時也會在台北市石牌、新北市新莊再展新店，至少將再開設三家新店，將為愛好台灣味美食消費者，提供更優質便利的服務。

雙月去年在新加坡開出海外首店，雙月表示，新加坡是國際化程度極高的城市，匯聚了來自世界各地的消費者，對亞洲美食接受度也非常高，希望透過新加坡，讓更多人認識雙月的台灣味，以及對食材與湯品的堅持。

雙月表示，新加坡首店開幕至今，整體表現超出預期，不少顧客來自當地企業商圈，也有不少旅居新加坡的台灣人支持，今年4月將一口氣在新加坡展出第二與第三家分店，其中一家將進駐新加坡最大購物中心怡豐城（Vivo City），另一家進駐新加坡市中心的高級私人醫院區域的購物中心。

雙月表示，未來會持續以穩健的腳步拓展海外與台灣市場，也會評估其他對台灣味有高度興趣的地區。

消費 美食

延伸閱讀

清明掃墓基隆南榮公墓已有人潮 今起每周末彈性交管

殯葬案逐年增雙北「外溢」基隆 冰櫃、禮廳不足擬擴增

合庫銀海外營運將添新動能

捷運聯盟齊聚桃園交流 專題聚焦軌道安全風險管理

相關新聞

南港LaLaport迎首周末民眾搶逛 未開門人潮就已排一圈

南港LaLaport開幕今天遇首個末假日，加上天氣佳，還未開門人潮就已排一大圈，預估今日人潮上看7萬人次，不過多數民眾皆...

雙月展店腳步持續 今年海內外至少再開5店

「雙月食品社」去年2月進駐基隆港好食城，但不到經過短短一年時間，基隆店已於3月10日停業。雙月表示，基隆店本就是任務型門...

師徒對決成佳話！2025 Red Bull BC One台灣賽看點滿滿

擁有「霹靂舞最高殿堂」美名的2025 Red Bull BC One再度燃起戰火，台灣大賽將於4月12日在Legacy ...

應該都貼得到！Bottega Veneta LINE貼圖 免費下載中

精品品牌貼圖已然常態化，不少精品時尚品牌平均每一年或每季推出季節限定貼圖，炒熱話題、同時增加網路能見度。日前曾發表超可愛...

出遊住宿如何選？十大挑選關鍵揭曉

春遊訂房超重要，熱門景點附近的好房一秒就被掃光！想訂到好房就得掌握「這10項」關鍵，讓旅程完美又輕鬆！

2碗飯不夠配林聰明魚頭！iCHEF創辦人懊悔：應該點3碗

來自嘉義、擁有72年歷史的「林聰明沙鍋魚頭」台北首店，日前在南港三井LaLaport B1正式開幕，讓粉絲即使平均要花上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。