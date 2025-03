師徒對決成佳話！2025 Red Bull BC One台灣賽看點滿滿

擁有「霹靂舞最高殿堂」美名的2025 Red Bull BC One再度燃起戰火,台灣大賽將於4月12日在Legacy TERA盛大舉行,集結24位台灣頂尖舞者,爭奪全台最強B-Boy和B-Girl頭銜,最終勝出的街頭之王將代表台灣,前進東京挑戰世界總決賽。

Red Bull BC One台灣大賽匯聚了全台最頂尖的B-Boy和B-Girl,更邀請到三位世界級舞者擔任評審。帶領台灣舞進奧運的台灣一哥B-Boy Quake孫振,今年孫振重新回到評審席,對即將誕生的冠軍充滿期待。孫振表示:「今年的評審陣容不同,讓最終16強結果更加難以預測,期待能在決賽當中看到台灣舞者跳出新的高度。」

握有三條Red Bull BC One世界冠軍腰帶的南韓傳奇舞者B-Boy Hong10也將再度踏上寶島,並在賽後舉辦工作坊,分享他多年來征戰世界各地賽事的寶貴經驗。另一位評審則是出生於夏威夷的日本籍B-Boy Nicolas,儘管大學才開始接觸舞蹈,他以驚人的速度成長,於2023年奪下Red Bull BC One日本冠軍。這兩位來自日韓的世界級舞者將與孫振共同擔評審,選拔出全新台灣冠軍。

Red Bull BC One台灣大賽B-Girl 8強名單出爐,集結近年來台灣霹靂舞界的強者。包括 2022 年台灣冠軍B-Girl R ning(程聿寧)、正備戰名古屋亞運的新生代勁敵B-Girl Sophia(許馥雅)、曾征戰2023杭州亞運的B-Girl Eru(陳怡茹),以及去年的亞軍B-Girl Stitch(楊采樺),都成功晉級。新生代與經驗豐富的舞者將正面交鋒,爭奪最終榮耀。

B-Boy組別同樣高手雲集,競爭激烈,更有多位國家隊級選手與教練參戰。包括2023年亞軍、杭州亞運國手B-Boy Lilma(劉承德),以及國手資歷豐富並曾代表台灣征戰Red Bull BC One 亞洲賽的B-Boy What21(羅國銓),都將登場對決;去年成為史上最年輕台灣冠軍的B-Boy Jasper (吳定杰)今年以外卡身份參賽,並將在首輪對上自己在國家隊的教練B-Boy Lune Pan(潘佑熏),上演話題性十足的師徒對決。

這群頂尖舞者將於4月12日再度交鋒,爭奪前進世界總決賽的資格。2025 Red Bull BC One世界總決賽暌違9年重返東京,並與指標性格鬥遊戲《快打旋風6》合作,最終「街頭之王」將於11月9日正式誕生。

即日起凡於蝦皮購物Red Bull紅牛官方旗艦店購買任一Red Bull產品,並在Red Bull LINE官方帳號上成功預測B-Boy與B-Girl冠軍,即可獲得獨家賽後派對入場券。4月2日至29日活動期間,於7-ELEVEN購買Red Bull,不僅享期間限定優惠,還能參與集點活動,一罐換一點,集滿指定點數即可獲得Red Bull BC One系列贈禮。

◎2025 Red Bull BC One台灣大賽資訊 .活動日期:2025年4月12日(六) .活動時間:15:00~18:00(實際演出時間以現場公告為準) .活動地點:Legacy TERA(台北市南港區市民大道八段99號) .官網資訊:https://www.redbull.com/tw-zh/events/bc-one-taiwan .購票連結:https://win.gs/41pa6PM