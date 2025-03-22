師徒對決成佳話！2025 Red Bull BC One台灣賽看點滿滿

擁有「霹靂舞最高殿堂」美名的2025 Red Bull BC One再度燃起戰火，台灣大賽將於4月12日在Legacy TERA盛大舉行，集結24位台灣頂尖舞者，爭奪全台最強B-Boy和B-Girl頭銜，最終勝出的街頭之王將代表台灣，前進東京挑戰世界總決賽。

Red Bull BC One台灣大賽匯聚了全台最頂尖的B-Boy和B-Girl，更邀請到三位世界級舞者擔任評審。帶領台灣舞進奧運的台灣一哥B-Boy Quake孫振，今年孫振重新回到評審席，對即將誕生的冠軍充滿期待。孫振表示：「今年的評審陣容不同，讓最終16強結果更加難以預測，期待能在決賽當中看到台灣舞者跳出新的高度。」

握有三條Red Bull BC One世界冠軍腰帶的南韓傳奇舞者B-Boy Hong10也將再度踏上寶島，並在賽後舉辦工作坊，分享他多年來征戰世界各地賽事的寶貴經驗。另一位評審則是出生於夏威夷的日本籍B-Boy Nicolas，儘管大學才開始接觸舞蹈，他以驚人的速度成長，於2023年奪下Red Bull BC One日本冠軍。這兩位來自日韓的世界級舞者將與孫振共同擔評審，選拔出全新台灣冠軍。

Red Bull BC One台灣大賽B-Girl 8強名單出爐，集結近年來台灣霹靂舞界的強者。包括 2022 年台灣冠軍B-Girl R ning（程聿寧）、正備戰名古屋亞運的新生代勁敵B-Girl Sophia（許馥雅）、曾征戰2023杭州亞運的B-Girl Eru（陳怡茹），以及去年的亞軍B-Girl Stitch（楊采樺），都成功晉級。新生代與經驗豐富的舞者將正面交鋒，爭奪最終榮耀。

B-Boy組別同樣高手雲集，競爭激烈，更有多位國家隊級選手與教練參戰。包括2023年亞軍、杭州亞運國手B-Boy Lilma（劉承德），以及國手資歷豐富並曾代表台灣征戰Red Bull BC One 亞洲賽的B-Boy What21（羅國銓），都將登場對決；去年成為史上最年輕台灣冠軍的B-Boy Jasper （吳定杰）今年以外卡身份參賽，並將在首輪對上自己在國家隊的教練B-Boy Lune Pan（潘佑熏），上演話題性十足的師徒對決。

這群頂尖舞者將於4月12日再度交鋒，爭奪前進世界總決賽的資格。2025 Red Bull BC One世界總決賽暌違9年重返東京，並與指標性格鬥遊戲《快打旋風6》合作，最終「街頭之王」將於11月9日正式誕生。

即日起凡於蝦皮購物Red Bull紅牛官方旗艦店購買任一Red Bull產品，並在Red Bull LINE官方帳號上成功預測B-Boy與B-Girl冠軍，即可獲得獨家賽後派對入場券。4月2日至29日活動期間，於7-ELEVEN購買Red Bull，不僅享期間限定優惠，還能參與集點活動，一罐換一點，集滿指定點數即可獲得Red Bull BC One系列贈禮。

◎2025 Red Bull BC One台灣大賽資訊 ．活動日期：2025年4月12日（六） ．活動時間：15:00～18:00（實際演出時間以現場公告為準） ．活動地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號） ．官網資訊：https://www.redbull.com/tw-zh/events/bc-one-taiwan ．購票連結：https://win.gs/41pa6PM