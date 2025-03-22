應該都貼得到！Bottega Veneta LINE貼圖 免費下載中
精品品牌貼圖已然常態化，不少精品時尚品牌平均每一年或每季推出季節限定貼圖，炒熱話題、同時增加網路能見度。日前曾發表超可愛動物懶骨頭沙發椅的Bottega Veneta，近日並將該組動物懶骨頭全數擬人化、推出LINE貼圖，賣萌也討喜。
由於以「童趣冒險」為主題，Bottega Veneta的2025春夏大秀秀場精心打造了一系列動物造型的懶骨頭沙發椅，讓所有看秀來賓、媒體都體驗了一次最chill、最放鬆的看秀體驗，日前並正式上市，引發一波網路討論熱度。
近日Bottega Veneta再度乘勝追擊，以此為主題、發表了一套16張的動態動物貼圖。貼圖結合小狐狸、鯨魚、狗狗、兔子、小雞、大象等動物，並結合Wow、哈哈哈、Kiss Kiss、太好了等中英文招呼語，可愛、討喜、同時接軌中文市場。只要加入Bottega Veneta官方LINE帳號，即可免費下載，貼圖下載期間已由即日起開始，下載完後可免費使用90天，下載期間則至4月17日為止。
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