應該都貼得到！Bottega Veneta LINE貼圖 免費下載中

精品品牌貼圖已然常態化，不少精品時尚品牌平均每一年或每季推出季節限定貼圖，炒熱話題、同時增加網路能見度。日前曾發表超可愛動物懶骨頭沙發椅的Bottega Veneta，近日並將該組動物懶骨頭全數擬人化、推出LINE貼圖，賣萌也討喜。

由於以「童趣冒險」為主題，Bottega Veneta的2025春夏大秀秀場精心打造了一系列動物造型的懶骨頭沙發椅，讓所有看秀來賓、媒體都體驗了一次最chill、最放鬆的看秀體驗，日前並正式上市，引發一波網路討論熱度。