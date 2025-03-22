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估七萬人次搶逛！南港LaLaport首周末大排長龍…「林聰明」要等超過1小時

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南港LaLaport迎首周末民眾搶逛 未開門人潮就已排一圈

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
南港LaLaport開幕今天遇首個末假日，加上天氣佳，還未開門人潮就已排一大圈，廣場排隊至經貿二路旁，綿延隊伍繞了一大圈估計逾100人。圖／民眾提供
南港LaLaport開幕今天遇首個末假日，加上天氣佳，還未開門人潮就已排一大圈，廣場排隊至經貿二路旁，綿延隊伍繞了一大圈估計逾100人。圖／民眾提供

南港LaLaport開幕今天遇首個末假日，加上天氣佳，還未開門人潮就已排一大圈，預估今日人潮上看7萬人次，不過多數民眾皆搭乘大眾運輸，商場停車場未停滿，也未出現車多壅塞情形。民眾表示，雖人多但逛起來不會擁擠，人潮集中美食街包含「林聰明沙鍋魚頭」開門沒多久就開始排隊，預計要等超過1小時。

今天還沒開門外面就已經排滿等待入場民眾，廣場就已排隊至經貿二路旁，綿延隊伍繞了一大圈估計逾100人，根據業者交維計畫，預估假日人潮可達近7萬人，警方也在百貨公司附近各重要路口派遣警力加強疏導交通，防止車多壅塞。

實際觀察，百貨公司周邊交通大致順暢，場內汽、機車停車位均還有位置，也未出現排隊而導致車輛回堵狀況，多數民眾都選擇搭捷運、公車到商場，現場也有許多義交在各大路口指揮，而賣場內人潮主要集中在美食街，其他樓層雖有人潮但動線大致順暢不會擁擠。

今天已是第二次來商場張姓民眾表示，開幕當天下午才來想買「林聰明沙鍋魚頭」但冷凍組合已賣完，今天10點30分就來排隊，大門一開就忘美食街走，順利15分鐘內就排到順便吃飯，人潮比前幾天多，才剛點好餐找到位置，人潮就已經8成滿，等到要走的時候，已經沒有座位，各家店也排起長隊，比開幕日當天人潮多。

何姓消費者說則說，人潮、車流比想像中少很多，今天搭捷運來感覺也沒有特別擁擠，品牌也很多元，「跟日本的逛起來很像」本想逛服飾品牌但還有很多店沒有開，人潮也多集中在餐廳、美食街，所以自己沒有買東西。

實際觀察，賣場內人潮主要集中在美食街，「林聰明沙鍋魚頭」開業不到一小時外面已排滿人，至少要等一小時才能買到。記者洪子凱／攝影
實際觀察，賣場內人潮主要集中在美食街，「林聰明沙鍋魚頭」開業不到一小時外面已排滿人，至少要等一小時才能買到。記者洪子凱／攝影
今日人潮上看7萬人次，不過多數民眾皆搭乘大眾運輸，商場停車場未停滿，也未出現車多壅塞情形。記者洪子凱／攝影
今日人潮上看7萬人次，不過多數民眾皆搭乘大眾運輸，商場停車場未停滿，也未出現車多壅塞情形。記者洪子凱／攝影
今日人潮上看7萬人次，不過多數民眾皆搭乘大眾運輸，商場停車場未停滿，也未出現車多壅塞情形。記者洪子凱／攝影
今日人潮上看7萬人次，不過多數民眾皆搭乘大眾運輸，商場停車場未停滿，也未出現車多壅塞情形。記者洪子凱／攝影
民眾認為人潮、車流比想像中少很多，今天搭捷運來感覺也沒有特別擁擠，商場還有很多店沒有開，人潮也多集中在餐廳、美食街。記者洪子凱／攝影
民眾認為人潮、車流比想像中少很多，今天搭捷運來感覺也沒有特別擁擠，商場還有很多店沒有開，人潮也多集中在餐廳、美食街。記者洪子凱／攝影

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