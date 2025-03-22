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估七萬人次搶逛！南港LaLaport首周末大排長龍…「林聰明」要等超過1小時

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2碗飯不夠配林聰明魚頭！iCHEF創辦人懊悔：應該點3碗

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「林聰明沙鍋魚頭」第三代執行長林佳慧。記者陳睿中／攝影
「林聰明沙鍋魚頭」第三代執行長林佳慧。記者陳睿中／攝影

來自嘉義、擁有72年歷史的「林聰明沙鍋魚頭」台北首店，日前在南港三井LaLaport B1正式開幕，讓粉絲即使平均要花上1.5小時排隊才吃到也心甘情願，整家店忙到連執行長林佳慧都被直擊親自到後面幫忙洗菜。

多款南港LaLaport限定套餐包括「沙鍋鮭魚頭套餐」、「沙鍋香酥魚排套餐」、「沙鍋水餃套餐」等，都成為現場熱賣品項；其中「沙鍋鮭魚頭套餐」的魚頭甚至大到滿出來，不但讓粉絲大呼過癮，連打造出全台最大點餐系統的iCHEF 共同創辦人程開佑（Ken Chen）都在FB粉專懊悔：「在美食街排了一個小時（苦了我的腰）就拿到餐了，但我犯了一個大錯。我為什麼飯只叫兩碗啊啊啊……」

「雞肉飯一來就直接吃完，剩下一碗飯白飯配兩口湯就吃完了。但我還有跟折疊傘一樣大的魚頭在我鍋裡要吃啊！」程開佑認不住感嘆：「不可能再去排個一個小時吧！」

程開佑表示，「不要被照片裡的魚頭大小給騙了，那個頭的下半身都藏在湯裡，也太大了吧。」他大力推薦南港店限定的「沙鍋鮭魚頭套餐」，「大推林聰明沙鍋魚頭南港店，南港限定的魚頭餐魚頭超大。」同時也不忘提醒粉絲：「建議大家點三碗飯，成為比我更成功的人。」

「林聰明沙鍋魚頭」首度插旗台北，開幕期間每天大排長龍。記者陳睿中／攝影
「林聰明沙鍋魚頭」首度插旗台北，開幕期間每天大排長龍。記者陳睿中／攝影
南港LaLaport限定「沙鍋鮭魚頭套餐」，魚頭大到滿出碗外，每套399元。圖／摘自iCHEF共同創辦人Ken Chen（程開佑）FB粉專
南港LaLaport限定「沙鍋鮭魚頭套餐」，魚頭大到滿出碗外，每套399元。圖／摘自iCHEF共同創辦人Ken Chen（程開佑）FB粉專
iCHEF共同創辦人程開佑。圖／摘自iCHEF共同創辦人Ken Chen（程開佑）FB粉專
iCHEF共同創辦人程開佑。圖／摘自iCHEF共同創辦人Ken Chen（程開佑）FB粉專
店裡忙到執行長林佳慧到親自到後面洗菜。圖／摘自iCHEF共同創辦人Ken Chen（程開佑）FB粉專
店裡忙到執行長林佳慧到親自到後面洗菜。圖／摘自iCHEF共同創辦人Ken Chen（程開佑）FB粉專

套餐 粉絲 鮭魚

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