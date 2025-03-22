RICHARD MILLE X Ferrai二度合作限量陀飛輪 極速狂飆

隨著日前2025年F1一級方程式大賽首戰澳洲站開跑，無論是賽道上的激烈競爭或場邊的動容花絮，都讓賽事與名人的討論熱度持續攀升。身為Ferrari與McLaren車隊的合作夥伴，頂級鐘表品牌RICHARD MILLE近日發表全新RM 43-01 Ferrari手動上鍊陀飛輪雙秒追針計時碼表，不僅二度與Ferrari聯名，宣傳形象中更由兩位Ferrari明星Lewis Hamilton與Charles Leclerc帥氣配戴示範。

RICHARD MILLE過往表款系列多以數字為基礎編號，例如RM 74-02、74-01是自動上鍊陀飛輪、RM 65-01是雙秒追針計時碼表、RM 35-03是Rafael Nadal自動上鍊腕表；然而本次RM 43-01則是品牌系列中較少見以編號4開頭的系列。表款由RICHARD MILLE與今年迎向75周年的法拉利（Ferrai）、APLL（Audemars Piguet Le Locle）合作，全新手動上鍊機芯共使用514個零件，並具備陀飛輪、雙追針計時碼表兩項複雜功能（complication）。

事實上，RICHARD MILLE早在2022年7月便曾推出刷新世界紀錄的RM UP-01腕表，1.18毫米的機芯厚度加上全新ultra-flat escapement擒縱系統，全球限量150只，一時洛陽紙貴。

新款RM 43-01 Ferrari手動上鏈陀飛輪雙秒追針計時碼表除了是RICHARD MILLE時隔三年後與Ferrari二度聯手，F1「七冠王」Lewis Hamilton在首站失利後已在上海站正式衝刺賽獲得冠軍，更令車隊聲勢大振；同時上海站正賽更將在3月23日（日）舉辦，屆時RICHARD MILLE與Lewis Hamilton會否站上頒獎T台？相信更將令所有F1愛好者引頸以盼。

RICHARD MILLE原就在複合高科技材質、高避震、複雜功能、顛覆性美學上展現過人之處與驚人創意，本次「法拉利設計中心」（Centro Stile Ferrari）並在表款設計中發揮重要助攻角色，令RICHARD MILLE表殼技術總監Julien Boillat亦風趣表示：「這是一場通往新技術、新工藝的旅程，而Ferrari作為此次冒險的『副駕駛』是非常令人興奮的。」

像是機芯的微噴砂橋板呼應了Ferrari引擎蓋的啞光表面，而Ferrari引擎汽缸和曲軸箱的設計、零組件細節則具現於機芯的凸起稜線、X形支架與金色內六角螺絲等細節；手表開放式面盤中發條盒的寶石鑲嵌，靈感自Ferrari V8引擎的離合器輪，同時整體設計更以多重修飾工序不僅強化機芯從平面到3D的立體感，並展現與Ferrari引擎汽缸、曲軸箱的美學共鳴。