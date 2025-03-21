重現美好年代！江振誠接任「亞洲東方快車」廚藝總監

國際名廚江振誠2024年接手「亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express, A Belmond Train, Southeast Asia）」廚藝總監職位，今（21日）帶來全新的餐飲饗宴，此次是RAW轉型後的第一場餐會，同時也是以奢華體驗聞名世界的旅遊集團「Belmond」睽違近十年再度來台舉辦的活動。

RAW從一位難求的知名餐廳，轉型為廚藝教學，緊閉的大門低調開啟，走進東方快車圖片及影像環繞的動線，揭開布簾，是一場極其動人的盛宴。

受到疫情影響，暫停三年多的「亞洲東方快車」於去年2月重新啟程，不僅全新改裝列車，在旅行路線上也重新規劃，包括不同主題路線的「馬來西亞文化精粹之旅」及「馬來西亞自然野趣之旅」，由新加坡出發，行駛至馬來西亞檳城、蘭卡威等旅遊勝地，最後再回到新加坡，以全包式列車假期吸引喜愛獨特旅遊體驗的旅客。

航程中，也加入了江振誠設計的菜單。Belmond表示，André Chiang（江振誠）曾經在兩間米其林餐廳及世界50佳餐廳工作，憑著他的創意和豐富經驗，必定能為列車上的旅客帶來全新的用餐體驗。抵台代表也透露，沒有任何框架與限制，唯一要求是「有創意也要能實際操作」，相較於其他列車上的主廚，「André Chiang的菜色有更多亞洲文化元素」。

江振誠領軍，亞洲東方快車台灣旅客也快速成長。「目前已超越新加坡及香港，成績名列前茅」，據了解，今年春節兩間總套，其中一間就是台灣旅客預訂，「台灣金字塔頂端的消費力驚人」。

●充滿魔幻感 菜色與景致合一

許久未面對媒體的江振誠笑說，21年前首次登上列車，當時的體驗太迷幻，列車不僅僅是移動的餐廳，也像是電影、歷經不斷變化的場景；2024收到邀約，當下立刻答應，「東方快車在我心中是獨一的、是無可比擬的」。

江振誠說，想想一百多年前只有頂端客群才能旅行，這是一個美好年代的留存，專列是手工打造，每個細節都是藝術，就像在不起眼的角落發現的火車藏寶圖，它竟是一件古董，「列車上很有王家衛的電影感，充滿迷幻的空間，這是很珍貴的」。在設計菜單前，他並未參考其他列車的菜色，「我想完全以自己的想法，呈現與旅程有關風味，背景是窗外的湖畔、叢林或城市，桌上就呼應所見所想」。

從新加坡到馬來西亞，來到香料王國，主廚設計的每道菜都有一種香料，就像回到一百多年前、空氣中瀰漫著香料氣味。「我希望菜色也能連結文化、歷史，將所有一切濃於膠囊，揮灑在餐盤之間」。

●從跨境到突破 三名廚將登上列車

從A到B，也是一場跨越邊界的旅行。「跨境」也成為江振誠設計的核心之一，「每天早上醒來，不知道自己身在何處、接下來會到哪裡？這種末知的變化，也讓人充滿期待」。

這種期待感也展現在此次活動的菜色中，像是首道「青木瓜沙拉拌海鮮與蝦餅」是回溯源頭，融合日本昆布、沙西米與韓國泡菜的「炙燒鰹魚佐小黃瓜西瓜與白昆布泡菜」則是現在列車上的菜色，第三道「海鱒魚蒸蛋、魚卵佐醬油高湯與蒔蘿」則在呼應「一覺醒來不知身在何處」、「分不清歐亞菜系」的旅行感受，這是未來將登上列車的新菜。三道菜，主廚致敬的是過去、現在與未來。

「每一列東方快車都有一道菜式，在向法式經典致敬」，主廚設計的是「春雞干貝大蔥捲佐蘑菇松露醬汁」，視覺感清新簡雅，口感卻豐富多樣，即便是法式經典，也有著亞洲熟悉的鹹香風味。

為了展現列車「跨境」，江振誠也勇於突破，找來三位同樣有「跨境」經歷的主廚，4月起推出限定三場的「米其林星級客席名廚系列」，分別是香港米其林一星VEA及WING餐廳的主廚鄭永麒 （Vicky Cheng，4月28日），北京與上海米其林一星餐廳LING LONG的主廚劉禾森（Jason Liu，7月28日），以及紐約與首爾米其林三星餐廳Jungsik的主廚林正植（Jungsik Yim，9月8日）。