紅黃黑三色！韓國爆款「可頌塔」快閃台北晶華

韓國「紙巾吐司」名店the Truffle Bakery去年快閃晶華，引爆排隊熱潮，即日起至4月24日再度引進首爾店內另兩款當紅產品「可頌塔」及「吐司磚脆餅」，於晶華一樓Regent Gift Shop開賣。此外，另有三款可頌塔、奶油肉桂吐司磚脆餅，以及經典奶油紙巾吐司的分享組合，每盒1,180元，可臨櫃或上「晶華美食到你家」預定。

「千層蛋塔」在台灣風行已久，來自韓國首爾the Truffle Bakery的「可頌塔」最大特色，是塔皮邊緣的折疊手法與別不同。烘焙師在製作塔皮時，會將成型塔皮的邊緣特別捏緊密封，外型漂亮、也可讓內餡自然膨起，這項巧思也讓韓式可頌塔有了自己的風格。

此次特選來台的「可頌塔」，共有三款不同口味的外皮選擇，分別是金黃色澤的香草奶油可頌塔、黑色神秘魅力的黑松露可頌塔，以上兩者塔皮搭配的是以雞蛋和鮮奶油調製的內餡，入口滑順、蛋香濃郁。第三款是加入甜菜根的覆盆子可頌塔，有著朱紅色的豔麗外表，入口滿溢莓果特有的酸甜滋味，清爽不膩口，也是首爾店內銷售最好的品項。

另一款「吐司磚脆餅」，則是「紙巾吐司」的延伸產品，烘焙師將烤得外層酥脆、內層柔軟如紙的吐司，切成適口的方形塊狀，再分別沾上肉桂糖漿以及巧克力醬後進行低溫烘烤，待水分蒸烤揮發之後，吐司即會變得酥脆無比。

除了外帶或外送，位於晶華酒店二樓的上庭酒廊也將於3月28日至4月24日同步推出「The TRUFFLE BAKERY下午茶」，每份680元，內容包含「可頌塔三入組」或「經典奶油紙巾吐司一組」兩者擇一，搭配單杯精選咖啡或茶，周一至周五每日14:00至17:00限量供應，售完即止。

詳情或預訂可洽：02-2523-8000 轉Regent Gift Shop外帶櫃、上庭酒廊