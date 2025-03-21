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買限定馬克杯「飲品第2杯半價」！星巴克進駐南投名間

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
門市內設計，則發想自名間鄉昔日林木鬱鬱蒼蒼的特色，描繪出植物謙遜卻又優雅的張力，邀請顧客在自然和美下細細品嘗咖啡。圖/星巴克提供
門市內設計，則發想自名間鄉昔日林木鬱鬱蒼蒼的特色，描繪出植物謙遜卻又優雅的張力，邀請顧客在自然和美下細細品嘗咖啡。圖/星巴克提供

星巴克首次進駐南投縣名間鄉，「南投名間門市」明（22日）開幕，門市鄰近鐵路集集支線的濁水火車站，外觀結合火車車廂意象，如同旅人般在此地匯集享受美好生活空間。

歡慶「南投名間門市」開幕，3月22日至4月12日、原價購買「名間茶香馬克杯」乙個，即可享第二杯半價優惠。活動期間，憑當日單筆消費滿800元的發票，即可獲得星巴克黑粉旅行收納包乙個；當日單筆消費滿1,500元發票，可獲星巴克旅行收納袋三件組乙組。3月24日至4月2日、星禮程會員再享單筆消費滿350元以上即可獲得好友分享券乙張。

「南投名間門市」內的設計，發想自名間鄉昔日林木鬱鬱蒼蒼的特色，從吧檯造型、天花彎曲的形態、舒適的客製沙發，以及室內牆面及柱面等，都運用大量的自然曲線和拱型，描繪出植物盤繞、蓄勢待發的優雅張力。

全新門市也推出描繪名間鄉茶園怡人景致的「名間茶香馬克杯」。另也推出「南投名間隨行卡」，以層層遞進的田野與綿延不絕的山巒，勾勒出在地的自然風光， Bearista小熊於梯田間熱情揮手，邀請民眾一同感受南投名間的悠然時光。

南投名間門市資訊：

地址：南投縣名間鄉彰南路28號

電話： 049-2734964

營業時間：星期日至星期四06:30～20:30；星期五至星期六06:30～21:00

座席數：115席（室內95席+戶外20席）

門市內設計，則發想自名間鄉昔日林木鬱鬱蒼蒼的特色，描繪出植物謙遜卻又優雅的張力，邀請顧客在自然和美下細細品嘗咖啡。圖/星巴克提供
門市內設計，則發想自名間鄉昔日林木鬱鬱蒼蒼的特色，描繪出植物謙遜卻又優雅的張力，邀請顧客在自然和美下細細品嘗咖啡。圖/星巴克提供
星巴克首次進駐南投縣名間鄉，「南投名間門市」3月22日歡慶開幕。圖/星巴克提供
星巴克首次進駐南投縣名間鄉，「南投名間門市」3月22日歡慶開幕。圖/星巴克提供
門市內設計，則發想自名間鄉昔日林木鬱鬱蒼蒼的特色，描繪出植物謙遜卻又優雅的張力，邀請顧客在自然和美下細細品嘗咖啡。圖/星巴克提供
門市內設計，則發想自名間鄉昔日林木鬱鬱蒼蒼的特色，描繪出植物謙遜卻又優雅的張力，邀請顧客在自然和美下細細品嘗咖啡。圖/星巴克提供
南投名間門市推出「名間茶香馬克杯」，以及「南投名間隨行卡」。圖/星巴克提供
南投名間門市推出「名間茶香馬克杯」，以及「南投名間隨行卡」。圖/星巴克提供

南投縣 星巴克 火車站

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