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日立冷氣年度最強優惠 4月底前購機享實用家電好禮7選1
日立冷氣年度最強優惠來了！想要入手最省電的日立冷氣，趁著夏天來臨前入手就是最佳時機，即日起至4月30日，凡購買日立變頻式、分離式冷氣乙組或窗型冷氣乙台，即可獲得世界名牌好禮回饋，一年就等這一波，早買早選早享受。
日立冷氣全面升級最新「凍結洗淨3.0+」，不只室內機，連室外機也能進行油污去除凍結洗淨，空調潔淨更升級。透過加熱至56°C軟化附著油污，加強後續凍結洗淨行程的洗淨力，徹底清潔熱交換器，搭配電離科技，讓抑菌效果更持久。搭配日本獨家技術的「風扇自動清」功能，於高溫融油後，進行風扇自動清，將風扇的灰塵與污垢一起洗去，確保冷氣長效潔淨，讓家人天天呼吸好空氣。
即日起至4月底前，把握日立冷氣大贈送活動，購買日立冷氣指定機種享好禮多選1，虎牌熱水瓶、日立無線吸塵器、日立微波爐、飛利浦黑晶爐、飛利浦電鬍刀、日象電鍋、DC直流電風扇等實用家電帶回家。
日立冷氣深耕台灣60年，秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，打造全國最大變頻空調製造廠，提供最省電、最舒適、最潔淨的冷氣產品，讓家家戶戶都能「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」。
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