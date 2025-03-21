快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最大！康寧餐具LaLaport南港開幕 SNOOPY系列買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
開幕慶活動期間SNOOPY全系列商品買1送1。記者黃筱晴／攝影
開幕慶活動期間SNOOPY全系列商品買1送1。記者黃筱晴／攝影

主婦最愛的康寧餐具於LaLaport南港開設全台最大門市，匯集最完整商品與最美店景，帶來全新消費體驗。慶祝開幕，即日起至4月23日推出超過1個月的開幕慶活動，包含5大超值購物亮點與獨特「摔盤送金碗」挑戰，讓消費者享受購物樂趣的同時，也能帶回高品質餐廚用品。

店內商品眾多，涵蓋Corelle餐具、Visions透明鍋、Pyrex烘焙器具、Snapware金屬鍋具，以及隨行瓶杯、保鮮盒、料理周邊與IP授權系列商品，超過300種人氣品項應有盡有。觀察LaLaport南港的年輕客群比例較高，門市也調整商品配置，降低餐盤類至5成，增加保鮮盒、隨行瓶杯等符合年輕族群需求的商品。店裝設計則採極簡文青風格，營造更具品味與質感的購物氛圍。

此次開幕優惠包括全館6.5折起的限時折扣，搭配4大寵粉專案，包括SNOOPY系列買1送1、風靡日本的2025年度新品「DuraNano不沾鍋」也於南港店獨家首賣，開幕搶先價約5折輕鬆入手，同時「Instant Pot音速鍋」與「晶鑽透明鍋」等經典品項更享5.1折起的超值折扣，讓消費者以最划算價格入手經典商品。

開幕期間消費不限金額加入LINE好友，即可獲得Milk Glass餐盤，購物滿500元贈茶樹莊園洗碗精，滿1,500元送SNOOPY手拿化妝包。購買Corelle 5件以上，可1元加購10吋IP圖案餐盤，3件以上享8.8折，5件以上8.5折。另外，每週六、日將舉辦「真摔，來硬的！」Corelle摔盤大挑戰，消費者只需完成挑戰，並將挑戰照片分享至個人社群，標記@康寧餐具，即可獲得價值390元的「晶彩琥珀400ml餐碗」。

3月29日康寧餐具特邀減醣天后May姐擔任一日店長，示範以DuraNano不沾鍋、Instant Pot音速鍋、晶鑽透明鍋製作低碳湯圓、蔬菜豆包炒麵等創意健康台式料理。當日限定優惠再加碼，還有有獎徵答活動，預先報名並參與全程的粉絲還可獲得IP圖案8吋餐盤。

康寧餐具表示，未來將持續推動大型實體門市佈局，並以百貨、購物中心與Outlet商場 為主要發展通路。

Instant Pot Duo V5音速鍋第5代，最新款排氣閥設計不需手撥更安全，開幕活動價3,999元。記者黃筱晴／攝影
Instant Pot Duo V5音速鍋第5代，最新款排氣閥設計不需手撥更安全，開幕活動價3,999元。記者黃筱晴／攝影
LaLaport南港增加保鮮盒、隨行瓶杯等符合年輕族群需求的商品。記者黃筱晴／攝影
LaLaport南港增加保鮮盒、隨行瓶杯等符合年輕族群需求的商品。記者黃筱晴／攝影
開幕慶活動期間SNOOPY全系列商品買1送1。記者黃筱晴／攝影
開幕慶活動期間SNOOPY全系列商品買1送1。記者黃筱晴／攝影
康寧餐具於LaLaport南港開設全台最大門市。圖／康寧餐具提供
康寧餐具於LaLaport南港開設全台最大門市。圖／康寧餐具提供
Snapware廚房小家電系列推出眾多實用又實惠的產品。記者黃筱晴／攝影
Snapware廚房小家電系列推出眾多實用又實惠的產品。記者黃筱晴／攝影

消費者 餐具

延伸閱讀

台北首家LOPIA超市LaLaport南港開幕 日本草莓2盒500元

300店進駐！南港LaLaport「台灣初展店」品牌一覽 鎖定這類消費族群

台壽攜手三井 LaLaport開幕

MUJI無印良品LaLaport南港門市開幕！推獨家黃麻購物袋

相關新聞

日立冷氣年度最強優惠 4月底前購機享實用家電好禮7選1

日立冷氣年度最強優惠來了！想要入手最省電的日立冷氣，趁著夏天來臨前入手就是最佳時機，即日起至4月30日，凡購買日立變頻式...

全台最大！康寧餐具LaLaport南港開幕 SNOOPY系列買1送1

主婦最愛的康寧餐具於LaLaport南港開設全台最大門市，匯集最完整商品與最美店景，帶來全新消費體驗。慶祝開幕，即日起至...

老派迷人 Boucheron推全新Serpent Bohème珠寶

懷舊的風格之所以美好，不只因為帶人重返往日時光，更有一如珠寶本質的溫潤細膩，令人心動。Boucheron發表全新Serp...

新科米其林入選餐廳FRASSI 重譯托斯卡尼春季野味

甫於2024年納入《台灣米其林指南》入選餐廳的義大利Fine Dining餐廳「FRASSI」，推出全新春季菜單，由來自...

台北首家LOPIA超市LaLaport南港開幕 日本草莓2盒500元

LaLaport南港開幕日最夯的店舖之一，就是位於B1的日本超市LOPIA，門口隨時呈現貪食蛇的排隊人潮，到晚餐時間都沒...

美術勞作上課嘍！Burberry發表全新2025夏季童裝形象

童裝的世界裡，遊玩與歡笑是唯一主題。Burberry發表了2025夏季童裝系列與形象視覺，將EKD圖案、Burberry...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。