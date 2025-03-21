全台最大！康寧餐具LaLaport南港開幕 SNOOPY系列買1送1

主婦最愛的康寧餐具於LaLaport南港開設全台最大門市，匯集最完整商品與最美店景，帶來全新消費體驗。慶祝開幕，即日起至4月23日推出超過1個月的開幕慶活動，包含5大超值購物亮點與獨特「摔盤送金碗」挑戰，讓消費者享受購物樂趣的同時，也能帶回高品質餐廚用品。

店內商品眾多，涵蓋Corelle餐具、Visions透明鍋、Pyrex烘焙器具、Snapware金屬鍋具，以及隨行瓶杯、保鮮盒、料理周邊與IP授權系列商品，超過300種人氣品項應有盡有。觀察LaLaport南港的年輕客群比例較高，門市也調整商品配置，降低餐盤類至5成，增加保鮮盒、隨行瓶杯等符合年輕族群需求的商品。店裝設計則採極簡文青風格，營造更具品味與質感的購物氛圍。

此次開幕優惠包括全館6.5折起的限時折扣，搭配4大寵粉專案，包括SNOOPY系列買1送1、風靡日本的2025年度新品「DuraNano不沾鍋」也於南港店獨家首賣，開幕搶先價約5折輕鬆入手，同時「Instant Pot音速鍋」與「晶鑽透明鍋」等經典品項更享5.1折起的超值折扣，讓消費者以最划算價格入手經典商品。

開幕期間消費不限金額加入LINE好友，即可獲得Milk Glass餐盤，購物滿500元贈茶樹莊園洗碗精，滿1,500元送SNOOPY手拿化妝包。購買Corelle 5件以上，可1元加購10吋IP圖案餐盤，3件以上享8.8折，5件以上8.5折。另外，每週六、日將舉辦「真摔，來硬的！」Corelle摔盤大挑戰，消費者只需完成挑戰，並將挑戰照片分享至個人社群，標記@康寧餐具，即可獲得價值390元的「晶彩琥珀400ml餐碗」。

3月29日康寧餐具特邀減醣天后May姐擔任一日店長，示範以DuraNano不沾鍋、Instant Pot音速鍋、晶鑽透明鍋製作低碳湯圓、蔬菜豆包炒麵等創意健康台式料理。當日限定優惠再加碼，還有有獎徵答活動，預先報名並參與全程的粉絲還可獲得IP圖案8吋餐盤。