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老派迷人 Boucheron推全新Serpent Bohème珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron創意總監Claire Choisne從1974年一款Serpent Bohème長鏈創作出全新Serpent Bohème系列Vintage珠寶。圖／Boucheron提供
Boucheron創意總監Claire Choisne從1974年一款Serpent Bohème長鏈創作出全新Serpent Bohème系列Vintage珠寶。圖／Boucheron提供

懷舊的風格之所以美好，不只因為帶人重返往日時光，更有一如珠寶本質的溫潤細膩，令人心動。Boucheron發表全新Serpent Bohème系列Vintage珠寶，延續經典設計Serpent系列特色與Vintage元素，洗鍊優雅。

Boucheron創意總監Claire Choisne從一款1974年的典藏黃金鑲嵌縞瑪瑙與珊瑚長項鍊得到靈感，聚焦在Vintage為主題、設計出全數Serpent Bohème系列Vintage珠寶，包含6條項鍊、兩只手環、4對耳環，以及3款戒指。

像是一條Serpent Bohème系列Vintage項鍊（JCL01391）長項鍊使用了巨大扭索鍊節構成鍊帶，並與鋪鑲鑽石的水滴圖案輝映。項鍊中央的大型彫金鏤空花瓣更是金工珍貴之所在，從開模、修飾、組裝、打磨、鑲嵌...經過多道繁複工序，項鍊可調整長短，甚至變化為一對手鍊，同時吊墜圖案還可轉化為胸針，訂價上看600萬元；搶眼的還有一款Serpent Bohème系列Vintage手鐲XXL號款，除以磨砂金質手鐲再現典藏作品的花朵圖案，手鐲表面猶如高級訂製服天鵝絨的華麗質感，更展現了拉絲金屬工藝的手造痕跡，訂價約450萬元。

倘若喜愛小巧的隨身珠寶、該系列也有一只Serpent Bohème系列18K黃金手表，其表殼加以圓珠環繞裝飾，迷你輕巧的23毫米面盤中共使用四枚鑽石時標、畫龍點睛，表殼連結處並有Serpent Bohème系列經典醒目的水滴圖案。表款使用石英機芯、米蘭式K金編織表帶，訂價105萬元，可洽全台Boucheron專賣店洽詢。

Boucheron Serpent Bohème腕表（WA015708），18K黃金、鑲嵌鑽石，石英機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème腕表（WA015708），18K黃金、鑲嵌鑽石，石英機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Boucheron提供
懷舊、迷人、美好，正是BoucheronSerpent Bohème系列Vintage珠寶的魅力所在。圖／Boucheron提供
懷舊、迷人、美好，正是BoucheronSerpent Bohème系列Vintage珠寶的魅力所在。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Vintage長項鍊（JCL01391），黃金、鑲嵌鑽石，600萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Vintage長項鍊（JCL01391），黃金、鑲嵌鑽石，600萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Vintage手鐲（JBT01016），黃金、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Vintage手鐲（JBT01016），黃金、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Solarité手鍊（JBT01039），黃金、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列Solarité手鍊（JBT01039），黃金、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
究竟是蛇、是水、還是光？Boucheron新款Serpent Bohème系列Vintage珠寶，以繁複細瑣的金工，回歸珠寶令人怦然心動的工藝本質。圖／Boucheron提供
究竟是蛇、是水、還是光？Boucheron新款Serpent Bohème系列Vintage珠寶，以繁複細瑣的金工，回歸珠寶令人怦然心動的工藝本質。圖／Boucheron提供

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