老派迷人 Boucheron推全新Serpent Bohème珠寶

懷舊的風格之所以美好，不只因為帶人重返往日時光，更有一如珠寶本質的溫潤細膩，令人心動。Boucheron發表全新Serpent Bohème系列Vintage珠寶，延續經典設計Serpent系列特色與Vintage元素，洗鍊優雅。

Boucheron創意總監Claire Choisne從一款1974年的典藏黃金鑲嵌縞瑪瑙與珊瑚長項鍊得到靈感，聚焦在Vintage為主題、設計出全數Serpent Bohème系列Vintage珠寶，包含6條項鍊、兩只手環、4對耳環，以及3款戒指。

像是一條Serpent Bohème系列Vintage項鍊（JCL01391）長項鍊使用了巨大扭索鍊節構成鍊帶，並與鋪鑲鑽石的水滴圖案輝映。項鍊中央的大型彫金鏤空花瓣更是金工珍貴之所在，從開模、修飾、組裝、打磨、鑲嵌...經過多道繁複工序，項鍊可調整長短，甚至變化為一對手鍊，同時吊墜圖案還可轉化為胸針，訂價上看600萬元；搶眼的還有一款Serpent Bohème系列Vintage手鐲XXL號款，除以磨砂金質手鐲再現典藏作品的花朵圖案，手鐲表面猶如高級訂製服天鵝絨的華麗質感，更展現了拉絲金屬工藝的手造痕跡，訂價約450萬元。