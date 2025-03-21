新科米其林入選餐廳FRASSI 重譯托斯卡尼春季野味

甫於2024年納入《台灣米其林指南》入選餐廳的義大利Fine Dining餐廳「FRASSI」，推出全新春季菜單，由來自義大利托斯卡尼的鬼才主廚雅克柏・弗西（Iacopo Frassi）掌勺，以現代料理技法重新詮釋托斯卡尼生活況味，並帶入發酵元素增添食材風韻，為義式料理注入嶄新觀點。

睽違兩年再訪「FRASSI」，發現主廚Iacopo仍舊一本初衷，餐廳裡供應的所有麵包仍然是自己做、沾麵包的奶油也是自己調製；雖然開幕初期餐廳後面有個香草花園，但經過幾個颱風的洗禮後已荒蕪大半，不過仍勉力保留了一方小小空間，成為餐廳所使用的部分香料來源。

酷愛釣魚的Iacopo，他的爺爺跟爸爸都是獵人，義大利托斯卡尼老家的農場不但種菜，還養了家禽、鴿子與兔子等。在本次春季菜單中，Iacopo主廚便在義大利麵「手工寬扁麵、兔肉、義式青醬」中，特別加入兔肉元素，展現獵人家族心目中最迷人的春季野味。

身為義大利Fine Dining餐廳，「FRASSI」的套餐結構也與法式Fine Dining大異其趣。以本次春季套餐為例，在開胃小點之後上的是三款餐廳自製的義式麵包與Grissini麵包棒，接下來是「生食（Crudo）」、「蔬菜（Vegetale）」、「燉飯（Risotto）」、「麵食（Pasta）」、「肉類（Carne）」、「義式冰淇淋（Gelato）」與「甜點（Dolce）」 ；其間三款義式麵包與Grissini麵包棒一路伴隨佐餐，好吃到除了令你會用麵包去沾取餐盤上的醬料以外，更讓你忍不住在每一道菜之間，不自覺地狂嗑麵包跟Grissini麵包棒。

呼應Iacopo的釣魚嗜好，這次的開胃小點是以義大利經典料理煙燻鯖魚（Aringa affumicato）為主角的「煙燻鯖魚、番茄、羅勒」，以自製塔殼鋪上日本煙燻鯖魚，搭佐發酵番茄醬汁並融合羅勒康普茶凍的草本香氣與微酸韻味，上面鋪上魚子醬與蝦夷蔥，展現深刻而優雅的淡淡鹹香。

套餐中的三款麵包，皆由主廚堅持每日手工製作。有柔軟中帶著微酥的「佛卡夏」、以義大利酵頭 Biga 製作的「酸種麵包」，還有同樣以 Biga 發酵，並使用黑啤酒取代水揉製的「黑啤酒麵包」；Grissini麵包棒也是採用當日手作。一旁搭配的是以風乾蕃茄與無鹽奶油打發而成的特製奶油，再點綴上酥炸蒔蘿，增添幾許清新香氣。

生食「和牛冷肉、瑞可塔起司、無花果」的靈感，源自羅馬經典的無花果火腿披薩。將日本黑毛和牛紐約客熟成3個月後製作成冷肉，搭配以牛奶、鮮奶油與白酒醋純手工自製的瑞可塔（Ricotta）起司，再附上以薄麵衣酥炸的無花果，吃的時候再添加幾滴陳年12 年的巴薩米克醋，一舉提亮和牛的鮮味與酥炸無花果的甜美。

蔬菜「白蘆筍、大麥麴、歐芹」以碳烤當季白蘆筍，搭配發酵白蘆筍水與奶油調製的濃郁醬汁，再鋪上兩次發酵、融合奶油打發的麥麴泡泡，並以歐芹油點綴，在白蘆筍的炭香餘韻中，展現春季蔬菜的柔美豐潤。

燉飯「龍蝦、蝦夷蔥、酪梨」發想自托斯卡尼沿海地區經典的義式海鮮湯（Cacciucco），以龍蝦高湯與帕達諾起司慢火燉煮燉飯，將海鮮的鮮美完整鎖入每粒米飯之中，搭配細膩柔嫩的油封龍蝦肉，風味渾厚飽滿。

麵食「手工寬扁麵、兔肉、義式青醬」承襲托斯卡尼經典，以牛骨髓與奶油慢燉製成濃醇牛骨髓醬，淋在手工寬扁麵上，搭佐用橄欖跟海鹽調味的兔肉醬，再以義式青醬點綴，吃的時候將所有素材均勻攪拌在一起，讓醇厚奶油骨髓與兔肉鹹香交融，並以青醬營造出一縷輕盈風韻，非常迷人。

主菜「玫瑰玉露鴨、甜菜根、黑化蘋果」源自托斯卡尼傳統野味，以熟成10 天的玫瑰玉露鴨為主角，並融入義式臘腸（Salumi）概念，將鴨脖灌入豬肉、小牛與帕馬森起司；搭配香醇的甜菜根泥、微酸的發酵黑蘋果醬及香甜的金棗醬，並淋上以甜菜根、杜松子與鴨肉汁調製的醬汁，讓水果的酸甜跟帶著焦糖感的酥脆鴨皮與軟嫩鴨肉完美呼應。

主甜點「牛肝菌、橄欖、黑麥」，更是一舉顛覆所有人對於甜點的想像。以巧克力脆片覆蓋清爽微醺的咖啡康普茶冰糕作為基底，再層層堆疊上馬斯卡彭起司、醃漬義大利橄欖、牛肝菌慕斯，在鹹甜交織中，柔滑與爽脆口感不斷交替，搭配上來自牛肝菌的森林系土讓氣息，好吃到令人拍案叫絕。

「FRASSI」這套春季菜單，即日起以晚間套餐形式正式供應，每人每套4,280元＋10%，無酒精Pairing每人980元＋10%，酒精飲料Pairing有Full glasses 1,880元＋10%與Half glasses 1,180元＋10%兩種選擇。