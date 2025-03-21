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台北首家LOPIA超市LaLaport南港開幕 日本草莓2盒500元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日本直送新鮮栃木草莓2盒組開幕優惠500元。記者黃筱晴／攝影
日本直送新鮮栃木草莓2盒組開幕優惠500元。記者黃筱晴／攝影

LaLaport南港開幕日最夯的店舖之一，就是位於B1的日本超市LOPIA，門口隨時呈現貪食蛇的排隊人潮，到晚餐時間都沒有停歇。這也是LOPIA首次登陸台北市，在LaLaport南港開設全台第6家、台北首家分店，佔地150坪，集合日本直送食材與創新料理，帶來前所未有的購物與美食體驗。

店內嚴選眾多日本優質食材，從「青果區」的「栃愛果」草莓到首次在台販售的「日本乾果」，每一口都充滿鮮甜滋味。「鮮魚區」則提供日本直送的高品質海鮮，包括新鮮壽司、帆立貝與螃蟹，讓顧客輕鬆享受頂級海味。「精肉區」主打A5等級黑毛和牛，並推出自家製爐烤牛肉與現場鐵板煎肉，讓肉品以最鮮嫩的狀態呈現。熟食區則帶來全新升級的招牌披薩，特別推出「蟹味棒披薩」與「鮭魚披薩」，開幕期間更享優惠價，吸引美食愛好者前來品嚐。

開幕期間LOPIA推出多重促銷優惠，即日起至3月23日第一波活動中，鈴木榮光堂海鮮米果，以及A5黑毛和牛、沙朗牛排、黑毛和牛肋眼牛排等精選肉品都推出限時折扣，並同步販售日本進口的爆漿可頌與北海道鬆餅等獨家新品。第2波優惠於3月28～30日登場，帶來更多日本直送商品折扣，包括糰子串、卡通造型起司、黑毛和牛燒肉片等，還有日常必備醬料買大送小的活動

除了商品優惠，即日起至3月23日期間，限量2,000個原價300元的LOPIA保冷袋將以100元特價販售，實用又時尚，是購物與野餐的最佳選擇。活動期間LOPIA吉祥物「樂比太」也將現身與顧客近距離互動，帶來滿滿驚喜與歡樂。

LOPIA表示，將以「美食主題樂園」為目標，並計畫進軍高雄BBQ烤肉事業，打造結合購物與餐飲的新型態體驗。

位於LaLaport南港B1的LOPIA，開幕當天人潮大爆滿。記者黃筱晴／攝影
位於LaLaport南港B1的LOPIA，開幕當天人潮大爆滿。記者黃筱晴／攝影
即日起至3月23日期間，限量2,000個原價300元的LOPIA保冷袋將以100元特價販售。圖／LOPIA提供
即日起至3月23日期間，限量2,000個原價300元的LOPIA保冷袋將以100元特價販售。圖／LOPIA提供
LOPIA不只有眾多日本食材、商品，還有風格多元的美味鮮食。記者黃筱晴／攝影
LOPIA不只有眾多日本食材、商品，還有風格多元的美味鮮食。記者黃筱晴／攝影
開幕慶眾多日本食材商品優惠大放送。圖／LOPIA提供
開幕慶眾多日本食材商品優惠大放送。圖／LOPIA提供
LOPIA首次登陸台北市，在LaLaport南港開設全台第6家、台北首家分店。記者黃筱晴／攝影
LOPIA首次登陸台北市，在LaLaport南港開設全台第6家、台北首家分店。記者黃筱晴／攝影

披薩 日本 美食

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