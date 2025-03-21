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美術勞作上課嘍！Burberry發表全新2025夏季童裝形象

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry的2025夏季童裝形象視覺將孩童們的趣味一面予以定格。圖／Burberry提供
Burberry的2025夏季童裝形象視覺將孩童們的趣味一面予以定格。圖／Burberry提供

童裝的世界裡，遊玩與歡笑是唯一主題。Burberry發表了2025夏季童裝系列與形象視覺，將EKD圖案、Burberry經典格紋融入衣物設計，並透過童趣如美勞課的剪貼風格，捕捉小童的俏皮一瞬。

做在翹翹板木馬上的搖擺姿態、對著鏡頭擠眉弄眼的小大人、純真的眼神與胖嘟嘟小手，在Burberry的2025夏季童裝系列與形象視覺中，紛紛將孩童們的趣味一面予以定格。剪貼風格的視覺搭配上粉嫩色塊，亦像是孩童們的世界觀，單純、直觀、無憂無慮。

Burberry 2025夏季童裝將包含新生（嬰）兒、嬰（幼）兒與男女童，Burberry的經典雨衣、服飾與配件像是照了縮小燈般，全數成為小大人的尺寸，新品推薦像是獵戶色Gabardine風衣、微風色格紋棉質短褲、花紅色棉質拉鍊連帽衫、白色薄紗衣領棉質洋裝，讓小童接軌英倫風潮，歡樂成長。

Burberry 白色雛菊徽標棉質T恤，6,500元。圖／Burberry提供
Burberry 白色雛菊徽標棉質T恤，6,500元。圖／Burberry提供
Burberry 沙色格紋喀什米爾圍巾，12,200元。圖／Burberry提供
Burberry 沙色格紋喀什米爾圍巾，12,200元。圖／Burberry提供
宛如美術課勞作般的剪貼風格，呈現了Burberry童裝純真、質樸的一面。圖／Burberry提供
宛如美術課勞作般的剪貼風格，呈現了Burberry童裝純真、質樸的一面。圖／Burberry提供
Burberry 騎士藍色尼龍外套，17,800元。圖／Burberry提供
Burberry 騎士藍色尼龍外套，17,800元。圖／Burberry提供

Burberry 微風

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