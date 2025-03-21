美術勞作上課嘍！Burberry發表全新2025夏季童裝形象

童裝的世界裡，遊玩與歡笑是唯一主題。Burberry發表了2025夏季童裝系列與形象視覺，將EKD圖案、Burberry經典格紋融入衣物設計，並透過童趣如美勞課的剪貼風格，捕捉小童的俏皮一瞬。

做在翹翹板木馬上的搖擺姿態、對著鏡頭擠眉弄眼的小大人、純真的眼神與胖嘟嘟小手，在Burberry的2025夏季童裝系列與形象視覺中，紛紛將孩童們的趣味一面予以定格。剪貼風格的視覺搭配上粉嫩色塊，亦像是孩童們的世界觀，單純、直觀、無憂無慮。