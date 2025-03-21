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排隊名店「滋養」草莓大福發霉 譚敦慈教草莓安全吃法

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
北市衛生局昨日稽查滋養，發現冷凍庫未除霜、食材未適當區隔的衛生缺失，限期3月23日前改善完成。圖／北市衛生局提供
北市衛生局昨日稽查滋養，發現冷凍庫未除霜、食材未適當區隔的衛生缺失，限期3月23日前改善完成。圖／北市衛生局提供

排隊名店「滋養製菓」的草莓大福相當熱門，卻有民眾表示自己購入的品項，出現草莓發霉的狀況。「無毒教母」譚敦慈提醒，「發霉的東西真的真的不要吃」，比較擔心的是傷肝的黃麴毒素等，預防發霉最好的方法，是保持乾燥並降低溫度，買草莓時也避免選購顏色太紅的品項，清洗時可去掉葉子並使用流動清水清洗，要吃再切掉蒂頭。

近期有網友分享，收到一盒「滋養」草莓大福，當晚準備享用時，拆開卻發現草莓發霉，讓她相當傻眼。滋養業者回應，3月份天氣變化大，又接近草莓季尾聲，狀況確實比較多，已聯繫消費者討論後續處理事宜。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局昨派員前往現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，現場未見草莓發霉，但查有冷凍庫未除霜，及食材未適當區隔等衛生缺失事項，已責令業者於3月23日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及同法第44條處6萬至2億元罰鍰。

「發霉的東西真的真的不要吃」，林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，這類食物在台灣比較擔心的是，會傷肝的黃麴毒素，或產生腸胃道不適症狀。  

草莓是許多人愛吃的水果，譚敦慈表示，她在選購草莓時，不會挑顏色很紅的品項，建議要向信任的商家選購，她的做法都是找固定商家購買，「我自己買一盒草莓的話，最慢也會在2天之內吃完」，因為草莓是很嬌貴的水果，一但被碰傷，就容易因為細菌滲入而長霉。

草莓都是盒裝販售，譚敦慈說，回家後如果沒有要吃，就先不要全洗，因為草莓一碰水就容易壞掉，建議取出要食用的份量後，輕輕去掉葉片使用流動清水沖洗，過程中要避免留下傷口，要吃再把蒂頭切掉。 

譚敦慈指出，預防發霉最好的方法，還是保持乾燥並降低溫度，所以放在冷藏環境即可，通常在包裝盒中都會墊上海綿，蓋子也會留幾個洞，如果擔心這樣通風效果不佳，可以去掉蓋子並用紙巾覆蓋。

針對食材區隔問題，譚敦慈提醒，冰箱一定要做好生熟食分離，生食放下層、熟食放上層，因為如果把生食放在上層，萬一有雜質往下滴就會汙染熟食。

草莓 衛生局 譚敦慈

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