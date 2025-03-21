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見證廢棄加油站變酒廠！紐西蘭神級精釀台灣喝得到

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「站在高山上IIIPA」使用紐西蘭原物料釀造，三倍酒花用量創造出濃郁芒果氣息。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「站在高山上IIIPA」使用紐西蘭原物料釀造，三倍酒花用量創造出濃郁芒果氣息。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自紐西蘭威靈頓的酉鬼啤酒創辦人Max Gilbert，見證被譽為紐西蘭精釀神廠的Garage Project，從一座充滿塗鴉的廢棄加油站變成神級酒廠的歷程，特別與 Garage Project展開長期合作，首波攜手推出聯名酒款「站在高山上IIIPA」，預計3月24日正式開賣，希望為台灣精釀市場注入新活力。

「站在高山上IIIPA」這款三倍酒花的IPA，於Garage Project酒廠釀造，精選來自紐西蘭皇后鎮Royalburn農莊的優質麥芽，啤酒花則來自Nelson Lakes國家公園山腳下的新興產區，當地種植的Nelson Sauvin啤酒花因較高海拔的環境，賦予啤酒花其更濃郁的芒果與百香果香氣。此外，更搭配來自紐西蘭知名啤酒花產區Sunrise Valley的Peacharine和實驗品種NZ02，帶來桃果與柑橘的風味。最後再以Motueka品種的啤酒花精油點綴，使整體香氣的層次飽滿，風味提升至全新高度。

新酒款這款酒可以說是紐西蘭自然風土與兩個酒廠釀造技術的展現，因此取名「站在高山上 /Higher Plane」，象徵對釀造酒花型啤酒的更高境界。在酒標設計方面，由Garage Project攜手當地藝術家Jack Forrest共同發想，巧妙融入酉鬼啤酒「撥雲霧見蓬萊仙島Hazy IPA」酒標的元素，並將台灣的大霸尖山與紐西蘭的庫克山畫入酒標，暗示著酉鬼啤酒品牌的混血DNA。

酉鬼啤酒將在3月21、22日於Stairs Space（台北市松山區八德路三段74巷96號 ），舉辦為期兩天的快閃聯名派對，除了聯名酒款「站在高山上IIIPA」，還有多款Garage Project經典啤酒與創意酒款可享用。活動免費入場，可購買代幣換啤酒，詳情請見酉鬼啤酒官方FB粉絲團。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「站在高山上 IIIPA」於 Garage Project酒廠釀造，酒標上看見台灣的大霸尖山。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「站在高山上 IIIPA」於 Garage Project酒廠釀造，酒標上看見台灣的大霸尖山。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Garage Project於2011年起在一座廢棄的加油站，開啟紐西蘭精釀傳奇。圖／酉鬼啤酒提供
Garage Project於2011年起在一座廢棄的加油站，開啟紐西蘭精釀傳奇。圖／酉鬼啤酒提供
酉鬼啤酒釀酒師Mark（左）與Garage Project的 Pete 共同設計聯名酒款酒譜。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酉鬼啤酒釀酒師Mark（左）與Garage Project的 Pete 共同設計聯名酒款酒譜。圖／酉鬼啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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