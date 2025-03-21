北市草莓大福名店爆商品發霉 衛生局查獲缺失
台北市大同區一家草莓大福名店爆出商品發霉，台北市衛生局昨天前往稽查，雖沒見到有疑慮的原料，但查獲冷凍庫未除霜、食材未適當區隔等衛生缺失，要求業者限期改善。
有網友在社群平台Threads上發文，表示自己收到一盒名店的草莓大福，立刻興高采烈地打開來拍照，卻看到發霉的草莓，令人難過。不過這名網友說，這應該是偶發事件，滋養也已向她聯絡及致歉，所以發霉的商品丟掉就算了。
台北市衛生局今天透過媒體群組表示，針對此事件，已在昨天派員前往商家，稽查食材處理、人員及作業場所衛生，現場沒有見到發霉草莓，但發現冷凍庫未除霜、食材未適當區隔等衛生缺失，責令業者限期改善。
衛生局指出，期屆複查若仍不符規定，將依違反「食品安全衛生管理法」第8條，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言