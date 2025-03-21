北市草莓大福名店爆商品發霉 衛生局查獲缺失

台北市大同區一家草莓大福名店爆出商品發霉，台北市衛生局昨天前往稽查，雖沒見到有疑慮的原料，但查獲冷凍庫未除霜、食材未適當區隔等衛生缺失，要求業者限期改善。

有網友在社群平台Threads上發文，表示自己收到一盒名店的草莓大福，立刻興高采烈地打開來拍照，卻看到發霉的草莓，令人難過。不過這名網友說，這應該是偶發事件，滋養也已向她聯絡及致歉，所以發霉的商品丟掉就算了。

台北市衛生局今天透過媒體群組表示，針對此事件，已在昨天派員前往商家，稽查食材處理、人員及作業場所衛生，現場沒有見到發霉草莓，但發現冷凍庫未除霜、食材未適當區隔等衛生缺失，責令業者限期改善。

衛生局指出，期屆複查若仍不符規定，將依違反「食品安全衛生管理法」第8條，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。