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王品旗下享鴨、莆田、丰禾龍蝦季 兩周狂賣4千隻龍蝦

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
消費者較偏好清爽味型龍蝦料理，像是享鴨青檸橙香龍蝦，在該品牌龍蝦料理中，點餐率高達4成。王品集團/提供
消費者較偏好清爽味型龍蝦料理，像是享鴨青檸橙香龍蝦，在該品牌龍蝦料理中，點餐率高達4成。王品集團/提供

把握清明、兒童連假大吃美食，王品集團（2727）旗下「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」及「丰禾 台味風格料理」三品牌推出的9道龍蝦大餐持續熱銷，即日起到4月30日，內用多人套餐即可用699元加購原價1,280元限定龍蝦料理，再送1,200元現金抵用券。龍蝦季2月底開賣以來，短短19天狂賣4,255隻龍蝦。即日起至4月30日，在MOMO購物網可用799元購買王品中餐900元即享券，讓顧客越吃越划算。

王品集團三大中餐品牌連續三年舉辦龍蝦季，今年邀請藝人「客家一哥」小鐘拍攝短片，宣傳「龍蝦放大術」主打肉質飽滿、殼薄味鮮的眼斑龍蝦，每隻重達460至520公克，成功吸引高端饕客消費。龍蝦季活動開跑不到一個月，截至3月16日三品牌總計賣出4,255隻龍蝦，顯見高級食材對消費者仍有一定吸引力，總銷售較去年同期成長60.7%，預計能為中餐品牌挹注800萬元營收。

這次龍蝦季採用台灣在地蔬果，用多元創意手法呈現，根據品牌觀察，消費者較偏好清爽味型的龍蝦料理，以享鴨為例，「享鴨」開賣至今已賣出超過1,500隻龍蝦料理，像是青檸橙香龍蝦，以新鮮龍蝦肉佐檸檬、紅心芭樂與起士醬，嚐來爽口不膩，深受消費者喜愛，在該品牌龍蝦料理中，有高達4成的點餐率。

新加坡米其林一星「莆田」則推出的頭水紫菜龍蝦，以紫菜與雞蛋蒸煮，凸顯龍蝦原味鮮甜，並推出火焰XO醬龍蝦，搭配精選XO瑤柱醬與橙酒點燃增添風味。

台菜12強「丰禾」水果叭噗龍蝦鬆，則以台式叭噗甜筒餅乾裝載龍蝦與多樣繽紛蔬果，吃來清爽無負擔，模樣超萌又好拍。必點經典蔥薑醬爆龍蝦，用台式辛香料爆香、搭配切塊龍蝦大火快炒，上桌澆淋花雕酒打造火焰秀，極富視覺享受。

消費 王品集團

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