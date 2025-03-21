台南遠東香格里拉推「印度美食節」 印度籍主廚獻上香料風味

台南遠東香格里拉飯店10樓「遠東Café自助式餐廳」，即日起至4月13日推出 「印度美食節」，由印度籍主廚 Akbeer Singh以正宗傳統手藝，融合南洋風味香料，精心呈現一場獨具異國風情的印度美饌饗宴。從前菜、烤爐料理、主餐到甜點與飲品，帶領饕客深入探索北印度與南印度的經典風味。

擁有豐富廚藝經歷的Akbeer Singh主廚，精通北印度料理、南印度料理及坦都里烤爐料理，曾任職於印度新德里、孟買等多地之餐廳及飯店，並在2017年來到台灣，於著名的「馬友友印度料理餐廳」擔任新菜色研發主廚，這五年間也以精湛手藝征服無數饕客味蕾。

Akbeer Singh主廚表示，印度料理菜式繁多，依地理位置、氣候型態及生產作物的不同，菜餚的口感、色澤及香味殊異。北印度料理多以小茴香、肉桂、青辣椒等溫熱性香料增添層次；而南印度料理則偏好椰子、熱帶蔬菜及辛香紅辣椒，打造濃郁溫潤的風味。

本次美食節精選北印度風味代表佳餚，包含勒克瑙羊排（Lucknowi Lamb Chop）以香料優格醃製，外焦裡嫩，風味馥郁；菠菜奶酪（Palak Paneer）將嫩滑茅屋乳酪搭配濃郁菠菜醬，口感細緻豐富；黑豆咖哩（Dal Makhani）細火慢燉黑豆與紅腰豆，獻上奶油醬汁溫潤順滑；拉巴達爾牛肉（Beef Lababdar）精選牛肉燉煮於腰果醬與番茄中，香濃可口；玫瑰露炸奶球（Gulab Jamun）是經典印度甜點，香甜細膩。

而以熱帶椰香與辛香料的完美結合的南印度風味，則有印度經典焗烤香料飯的海德拉巴比爾雅尼雞肉（Hyderabadi Chicken Biryani）；南印度蔬菜咖哩（Aviyal Vegetables）以濃厚椰奶燉煮多種蔬菜，香氣迷人及喀拉拉魚咖哩（Kerala Fish Curry）新鮮海鮮與特製香料交融，微酸帶勁、層次豐富。

除了精選印度美食，遠東Café自助餐檯上琳瑯滿目的佳餚還有精選海鮮、生魚片與壽司、冷盤、沙拉、中式熱食點心、西式特色佳餚、中式經典麵食、手工現烤披薩、蛋糕甜點、巧克力噴泉、冰淇淋、季節水果及現點現製的手調飲品等。

上述多道印度美食，即日起至4月13日間，於「遠東Café 自助餐廳」的午餐及晚餐時段輪番供應，歡迎無論是異國美食愛好者或喜愛香料美食的食客。以上價格需另加收一成服務費。