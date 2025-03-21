聽新聞
0:00 / 0:00
影／林聰明沙鍋魚頭進駐南港LaLaport首日賣光 林聰明父女兩樣情
等了逾半世紀，嘉義人氣排隊美食林聰明沙鍋魚頭北漂，昨天進駐台北市新開幕的南港三井LaLaport，林聰明女兒林佳慧領軍各店幹部迎客，客人大排長龍，準備逾千份餐點賣光，林佳慧開心說，終於圓小時候在首都台北開店的夢想；林聰明北上打氣，心疼愛女說，「我勸她不要拿麼累，台北開店是賣服務。」
傳承三代的林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，未開放加盟，林聰明希望客人來家鄉享用，女兒接棒升格，跨區展店異業結盟，用品牌行銷，繼在台南三井OUTLET、桃園機場開直營店，又受三井集團邀請進駐南港LaLaport。
林佳慧說，能夠跨越濁水溪北上到台北開店，是她從小的夢想，帶幹部準備全新菜色迎客，選用每日新鮮配送的食材，搭配獨家熬煮超過10小時的醇厚湯底，湯頭層次豐富，運送北上，宅配客人7成北部，在台北開店，讓客人就近享用，預估業績會再成長。
林聰明特地北上為女兒及員工，打氣鼓勵，心疼愛女說，到台北開店人事住宿等成本大幅增加，做宅配（宅急便）比較好賺，台北開店是賣服務，看女兒不斷展店，海內外奔走行銷，勸女兒不要拿麼累，趁年輕有本錢，再做10多年就退休。林聰明象徵性地將沙鍋魚頭交給女兒，父女喊「聰明傳佳慧，在地好滋味！」
台北「林聰明沙鍋魚頭」提供沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃、沙鍋冬粉、沙鍋菜麻辣鴨血豆腐煲等7款限定套餐方案，沙鍋鮭魚頭、沙鍋香酥魚排、沙鍋水餃南港限定，每套299至399元，另有經典沙鍋菜、沙鍋烏龍麵，還有缺貨林聰明沙鍋魚頭風味杯麵，首日開幕午餐及晚餐時段，排隊人龍湧現，顯現林聰明超強人氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言