影／林聰明沙鍋魚頭進駐南港LaLaport首日賣光 林聰明父女兩樣情

等了逾半世紀，嘉義人氣排隊美食林聰明沙鍋魚頭北漂，昨天進駐台北市新開幕的南港三井LaLaport，林聰明女兒林佳慧領軍各店幹部迎客，客人大排長龍，準備逾千份餐點賣光，林佳慧開心說，終於圓小時候在首都台北開店的夢想；林聰明北上打氣，心疼愛女說，「我勸她不要拿麼累，台北開店是賣服務。」

傳承三代的林聰明沙鍋魚頭，去年70周年慶，未開放加盟，林聰明希望客人來家鄉享用，女兒接棒升格，跨區展店異業結盟，用品牌行銷，繼在台南三井OUTLET、桃園機場開直營店，又受三井集團邀請進駐南港LaLaport。

林佳慧說，能夠跨越濁水溪北上到台北開店，是她從小的夢想，帶幹部準備全新菜色迎客，選用每日新鮮配送的食材，搭配獨家熬煮超過10小時的醇厚湯底，湯頭層次豐富，運送北上，宅配客人7成北部，在台北開店，讓客人就近享用，預估業績會再成長。

林聰明特地北上為女兒及員工，打氣鼓勵，心疼愛女說，到台北開店人事住宿等成本大幅增加，做宅配（宅急便）比較好賺，台北開店是賣服務，看女兒不斷展店，海內外奔走行銷，勸女兒不要拿麼累，趁年輕有本錢，再做10多年就退休。林聰明象徵性地將沙鍋魚頭交給女兒，父女喊「聰明傳佳慧，在地好滋味！」