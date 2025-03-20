MUJI無印良品LaLaport南港門市開幕！推獨家黃麻購物袋

結合餐飲美食、生活超市與電影娛樂等消費面向的「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」，憑藉占地高達4.7萬坪的廣闊腹地面積，開幕後將躍升成為台北最大購物中心，今天（3月20日）正式開幕，果然吸引大批人潮。MUJI無印良品與「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」合作開設的MUJI無印良品LaLaport南港門市同步登場，也讓MUJI無印良品全台門市達成68家店。

門市總面積超過580坪的MUJI無印良品LaLaport南港門市位於B1F，除了齊備男女兒童服飾及各式生活用品之外，也強化了良品市場的商品進駐，並與「林業及自然保育署花蓮分署」合作，使用花蓮生產的國產木材「柳杉」作為親子遊憩區的主要裝潢建材，這次於門市使用的柳杉材積達12.73立方公尺，所有木料皆通過FSC驗證（Forest Stewardship Council森林管理委員會），確保植林的友善種植與永續保育。此間門市也是繼2023年新店裕隆城門市之後，MUJI無印良品持續與在地合作打造的第二家「國產材示範店」。

除了國產材的運用，LaLaport南港門市也首次使用以水庫淤泥及海濱廢棄物－蚵殼結合製作的漆料作為牆面塗裝，在視覺上具有立體感的顆粒紋理，也同時具有防潮效果，實踐MUJI無印良品在循環經濟與環境永續的ESG目標。

LaLaport南港門市為提供休憩與親子共樂的場域，特別規劃出約20坪大的「木育廣場」及「OPEN MUJI」空間。特別是在「木育廣場」提供多款以國產材製作的木製遊具，並以主題「森川里海匯聚南港」為此區設計主軸，希望親子在遊玩的過程中，想像自然與城市連結的和諧共存。

在商品方面，LaLaport南港門市除了提供豐富的男女童裝服飾、美妝保養品、家具家用品、文具及點心零食外，開幕期間搶先開賣四輪前開式硬殼止滑拉桿箱32L，售價5,900元；同時更導入「良品市場」走訪台灣各地而生產的多樣商品，像是使用再生玻璃製作，刻印了台灣17款瀕危動物的透明造型玻璃杯及台灣黑熊造型的竹炭擴香石等，還有領先上市的手作響鈴捲，選用高鐵沿線種植的國產大豆製作，這些大豆由於用水量相對減省，有助土壤固氮，防止地層下陷，鞏固高鐵沿線安全的同時，也實踐MUJI無印良品持續關注環境永續的ESG行動。

MUJI無印良品也在門市內設置了免費「補水站｣服務，可讓消費者以自己攜帶的容器盛裝飲用水；在Open MUJI區域設置「Re Park」再生共享服務，除了備有「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」、「食物共享服務」與「保養瓶罐再生箱」外，也首次加入「紙質包裝再生箱」，邀請民眾回收於MUJI無印良品購買的商品紙製包裝。利用這些回收用品與專業回收再製機構合作，將可用資源，重新製作為全新商品。

為迎接眾多遊逛顧客，MUJI無印良品LaLaport南港門市也準備了「自助收銀」服務，顧客可將結帳商品帶至自助收銀區，透過掃描商品的操作，即可以信用卡或行動支付方式完成結帳，減少排隊等候的時間。

慶祝LaLaport南港門市開幕，MUJI無印良品將獨家販售設計款黃麻購物袋，A4尺寸，售價89元。另有開幕限定優惠，即日起至4月2日單筆消費滿1,000元即可獲贈100元商品抵用券一張，滿2,000元即可獲贈2張，以此類推。

此外，為聯合南港區域門市共同歡慶LaLaport南港門市開幕，即日起至4月2日於LaLaport南港門市、南港中信門市或南港車站門市單筆消費滿1,000元，即可獲贈手工玫瑰花生糖一罐，數量有限，送完為止。