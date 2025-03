BALMUDA南港LaLaport概念店開幕 8888元福袋抽微波烤箱

日本精品設計家電品牌 BALMUDA進駐台北最大購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport南港,以全新品牌概念店形式亮相,展現獨特日系生活美學。店內匯聚最完整產品陣容,並設有互動式廚藝體驗空間,未來更將不定期舉辦多元活動,讓消費者親身感受產品魅力。

為慶祝開幕,BALMUDA特別舉辦「一日職人店長」活動,邀請世界麵包冠軍陳耀訓師傅現場示範專業級烘焙技藝,並使用BALMUDA The Toaster Pro蒸氣烤麵包機回烤「陳耀訓・麵包埠」的經典可頌,還原法式烘焙的極致風味。The Toaster Pro透過獨家蒸氣技術,使外層酥脆、內裡層次豐富,搭配炙燒模式用短時間高溫烘烤,釋放表層焦糖香氣,打造職人級烘焙享受。

店內另一人氣商品BALMUDA The Plate Pro極致電烤盤,具備6.6mm 3層包覆式烤盤與4段精準溫控技術,除了是煎出美味牛排的力氣,更可完美料理日式銅鑼燒與法式吐司,呈現細膩綿密口感。概念店內亦特設「未來區」,展示即將上市的全新產品,讓消費者搶先體驗。