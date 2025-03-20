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BALMUDA南港LaLaport概念店開幕 8888元福袋抽微波烤箱
日本精品設計家電品牌 BALMUDA進駐台北最大購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport南港，以全新品牌概念店形式亮相，展現獨特日系生活美學。店內匯聚最完整產品陣容，並設有互動式廚藝體驗空間，未來更將不定期舉辦多元活動，讓消費者親身感受產品魅力。
為慶祝開幕，BALMUDA特別舉辦「一日職人店長」活動，邀請世界麵包冠軍陳耀訓師傅現場示範專業級烘焙技藝，並使用BALMUDA The Toaster Pro蒸氣烤麵包機回烤「陳耀訓・麵包埠」的經典可頌，還原法式烘焙的極致風味。The Toaster Pro透過獨家蒸氣技術，使外層酥脆、內裡層次豐富，搭配炙燒模式用短時間高溫烘烤，釋放表層焦糖香氣，打造職人級烘焙享受。
店內另一人氣商品BALMUDA The Plate Pro極致電烤盤，具備6.6mm 3層包覆式烤盤與4段精準溫控技術，除了是煎出美味牛排的力氣，更可完美料理日式銅鑼燒與法式吐司，呈現細膩綿密口感。概念店內亦特設「未來區」，展示即將上市的全新產品，讓消費者搶先體驗。
歡慶開幕，即日起至4月6日推出多重限時優惠，3月22日、29日11點每日限量開搶最低2,990元起的「開幕雙週排隊商品」；即日起至4月3日開賣限量100組的8,888元福袋，內含微波烤箱、電烤盤等人氣家電。即日起至4月6日同步推出電烤盤、吸塵器等明星商品專屬特惠，部分品項更加贈實用配件。持三井中信聯名卡消費滿3,800元，再享現折200元優惠。
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